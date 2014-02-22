В Межигорье нашли "черную бухгалтерию" Януковича: спецквартиры и взятки на тендерах

Как сообщил корреспондент Украинской правды, активисты собирают их, чтобы обнародовать.

Среди документов есть сведения о дополнительной оплате работникам ДПС в долларах, взятки на тендерах, расходы на спецквартиры и загоны для страусов.

Как сообщил сотрудник УГО, который остался в Межигорье - майор Белоус - последний вертолет поднимался с территории Межигорья 2 дня назад. При этом по его словам, в последние дни очень активно с Межигорье курсировали машины.

Белоус не уточнил, были ли это машины грузовые или легковые.