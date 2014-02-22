В Межигорье нашли "черную бухгалтерию" Януковича: спецквартиры и взятки на тендерах

14:18, 22 февраля 2014
Политика
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В Межигорье нашли документы, которые плавали в воде у причала на Днепре.

Как сообщил корреспондент Украинской правды, активисты собирают их, чтобы обнародовать.

Среди документов есть сведения о дополнительной оплате работникам ДПС в долларах, взятки на тендерах, расходы на спецквартиры и загоны для страусов.

фото Олександр Аронець
Серед знайдених документів також є відомості про надходження коштів від спонсорів, а також витрати на будівництво об'єктів межигір'я. Фото Оксана Коваленко
 

Как сообщил сотрудник УГО, который остался в Межигорье - майор Белоус - последний вертолет поднимался с территории Межигорья 2 дня назад. При этом по его словам, в последние дни очень активно с Межигорье курсировали машины.

Белоус не уточнил, были ли это машины грузовые или легковые.

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