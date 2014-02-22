В Межигорье нашли "черную бухгалтерию" Януковича: спецквартиры и взятки на тендерах
14:18, 22 февраля 2014Политика
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В Межигорье нашли документы, которые плавали в воде у причала на Днепре.
Как сообщил корреспондент Украинской правды, активисты собирают их, чтобы обнародовать.
Среди документов есть сведения о дополнительной оплате работникам ДПС в долларах, взятки на тендерах, расходы на спецквартиры и загоны для страусов.
фото Александр Аронец
Среди найденных документов также есть сведения о поступлении средств от спонсоров, а также расходы на строительство объектов Межигорья. Фото Оксана Коваленко
Как сообщил сотрудник УГО, который остался в Межигорье - майор Белоус - последний вертолет поднимался с территории Межигорья 2 дня назад. При этом по его словам, в последние дни очень активно с Межигорье курсировали машины.
Белоус не уточнил, были ли это машины грузовые или легковые.
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