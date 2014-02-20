Янукович не сможет ветировать сегодняшнее постановление Верховной Рады - Магера

Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

По его словам, на постановление парламента, в отличие от закона Президент не может наложить вето. Также он объяснил, что единственный способ отмены постановления - это решение Высшего административного суда, который может признать постановление нелегитимным.

Вместе с тем Магера напомнил, что Верховная Рада имеет право лишить судью или судей Высшего административного суда судейского статуса за нарушение присяги судьи и добавил, что для этого необходимо 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, парламент на своем экстренном заседании принял постановление, осуждающее насилие в Киеве.

За соответствующее решение проголосовали 236 народных депутатов Украины.

Этим постановлением Службе безопасности Украины запрещено проведение любых антитеррористических операций. Также парламент обязал силовые ведомства демилитаризовать Киев и вернуть войска и спецназовцев к местам их постоянной дислокации.

Кроме того, постановление обязывает суды и органы досудебного следствия освободить от уголовной ответственности всех активистов Майдана, а также провести расследование убийств участников массовых акций.