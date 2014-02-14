Янукович высказывается за проведение референдума по самым "болезненным вопросам"
Президент Украины Виктор Янукович высказывается за необходимость проведения общенационального референдума по самым болезненным вопросам, волнующим народ.
Об этом он сказал в интервью журналисту Виталию Коротичу, которое транслировал телеканал «Интер».
Янукович выразил неудовлетворение тем, что в Верховной Раде не поддерживают идею лишения народных депутатов привилегий, а также частичного снятия с них неприкосновенности.
«Ну как может быть народный депутат неприкосновенным, чтобы к нему никто не подошел?», - заметил Президент.
«Когда говорят о европейских стандартах и о демократии, а не голосуют о снятии неприкосновенности или снятии привилегий или льгот, что это значит? Что это объединяются вокруг собственных интересов и собственные интересы побеждают там, под куполом, интересы украинского народа. Этой купки людей, 450 депутатов, побеждают 46 миллионов. Представьте себе!», - возмутился Президент.
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Янукович сообщил, что имеет огромное количество писем, обращений общественных объединений, отдельных граждан.
«Принять решение и в наконец провести общенациональный референдум по более болезненным вопросам, которые сегодня волнуют украинский народ. Я не могу сегодня по закону запретить это, когда люди начнут сплачиваться вокруг этих вопросов и создавать такие инициативные группы и собирать подписи людей», - сказал Янукович.
Он пообещал, что поддержит идею референдума, если будет соответствующая инициатива.
«Как только это будет сделано, как только люди объединятся и поставят этот вопрос – будет референдум», - подчеркнул Президент.