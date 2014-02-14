Янукович надеется, что Майдан выполнит условия закона об амнистии

Об этом он сказал в интервью журналисту Виталию Коротичу, которое транслировал сегодня телеканал «Интер».

Янукович подчеркнул, что сегодня судебная система, органы прокуратуры, правоохранительные органы, следственные органы работают над выполнением данного закона. «То есть идет освобождение людей, я также обращался через свои возможности, разные возможности, и к митингующим, и, безусловно, к правоохранительной системе с тем, чтобы как можно скорее мы открыли путь к реализации данного закона. Как это будет реализовано, мы увидим уже в ближайшие дни. Но у меня есть убеждение, что победит здравый смысл», - заявил Президент.

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Глава государства подчеркнул, что для него сегодня нет ничего важнее, чем установление мира в Украине. «Я не хочу, чтобы это продолжалось. Об этом говорят люди, в конце концов, сегодня о чем люди больше всего думают? Установить мир, и второе - начать нормальную жизнь», - сказал Янукович.

По его мнению, далее уже можно вести речь о рабочих местах, развитии экономики, которое позволит поднять социальные стандарты, пенсии. «Это главное, что мы должны делать. Для нас все эти факторы, такие как обновление взаимных стратегических отношений с нашими партнерами, далее - установление гражданского мира и порядка в Украине, и третье - это общественное развитие Украины - эти три вопроса они есть неотъемлемые составляющие, к которым мы должны прийти», - сказал Янукович.