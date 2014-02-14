ООН направила материалы о действиях украинских силовиков в Совет Безопасности и Комитет по правам человека

ООН приняла к рассмотрению и направила в Комитет по правам человека и Совета безопасности просьбу о проведении международного расследования нарушений международного гуманитарного права.

Об этом говорится в письме представительства ООН в Украине, текст которого опубликовала Украинская правда.

"Учитывая тот факт, что письмо охватывает вопрос не только политического характера, но и прав человека, его было направлено также в специализированное учреждение ООН, занимающееся вопросами прав человека, а именно управление Верховного комиссара по правам человека в Женеве", - сказано в сообщении.

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Перед этим депутаты от оппозиции Паламарчук, Ярема и Москаль направили в Совет Безопасности ООН просьбу о создании Международного трибунала для лиц, ответственных за нарушения международного гуманитарного права, совершенные в Украине, или о разрешении международному уголовному суду осуществить производство и привлечь к ответственности лиц, которые выполняли явно преступные приказы.

В обращении депутаты называют этими лицами: президента Виктора Януковича, министра внутренних дел Виталия Захарченко, командующего внутренних войск МВД генерал-лейтенанта Станислава Шуляка.

Для фиксации фактов нарушений они попросили рассмотреть вопрос немедленного направления в Украину представителей структур ООН, отвечающих за соблюдение прав человека.

Кроме того, председатель комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин направил Верховному комиссару ООН по правам Человека Наванетхем Пиллэй сообщения о преступлениях, которые совершаются правоохранителями.

Так он разделил их на группы, в которые входит похищения людей, насильственное и противоправное лишение их свободы, вывоз в безлюдные места и пытки.

Еще одна группа преступлений - задержание мирных граждан в городах Украины за пределами проведения массовых мероприятий, их избиение, пытки, фальсификация материалов о правонарушениях, проведения судов и лишения свободы.

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Следующая группа преступлений, о которых говорится в обращении - это пытки милицией участников мирных массовых мероприятий, травмирования, пытки и убийства.

Еще одной группой преступлений, на которые указывает Кожемякин, является противоправное уничтожение имущества участников мирных протестов, перехвата и прослушивания их телефонных разговоров.

"В этих и других противоправных действиях представителей силовых структур усматриваются признаки тяжких и особо тяжких должностных преступлений, преступлений против жизни и здоровья человека, против правосудия, которые в своей совокупности на фоне поддержки со стороны высшего руководства государства должны квалифицироваться как преступления против человечности", - подчеркнул Кожемякин.