Политолог рассказала, почему федерализация усугубит кризис в Украине

15:14, 14 февраля 2014
Политика
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Эксперт считает, что когда говорят о федерализации, забывают об опыте Боснии.

Эксперт говорит, что федерализация для Украины недопустима

Федерализация Украины только усугубит кризис в стране. Об этом заявила в ходе пресс-конференеции на тему «Митинги в Турции, Боснии и Украине: есть ли параллели?» исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Дарья Гайдай.

«Когда говорят о федерализации страны, почему-то забывают об опыте Боснии… Протесты в Боснии больше всего коснулись хорвато-мусульманской федерации.  В сербских  городах  контрпротесты были немногочисленны, что напоминает ситуацию в Украине. Сербские власти тогда говорили, что все направлено  на дестабилизацию региона», -  отметила Гайдай.

По словам балканиста, сербы и хорваты из Боснии имеют совершенно разные цели и устремления. «Это привело к развитию сегодняшней ситуации в стране», -  добавила она.

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«Когда Украине предлагают федерализацию как возможность решения проблемы, я бы все-таки обратилась к опыту Боснии: когда  федерализация оборачивается усилением децентрализации», - резюмировала она.

Кроме того, она отметила, что боснийские протесы возникли по экономическим причинам.

«Требования населения – это экономические требования», - отметила Гайдай, и напомнила, что вопрос членства Боснии в ЕС там не поднимается, поскольку страна подписала договор об Ассоциации с ЕС.

В частности, Гайдай пояснила, что боснийцы вышли на улицы, поскольку страдают от самой высокой среди Балканских стран безработицы.

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