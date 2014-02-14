Арестованный экс-депутат Марков объявил голодовку "по политическим причинам"

Об этом УНИАН сообщил адвокат Маркова Александр Казарновский.

По его словам, Марков объявил голодовку, когда узнал, что председатель апелляционного суда Одесский области Анатолий Луняченко подал ходатайство в Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел с просьбой передать уголовное производство из Одессы в любой другой суд.

«Игорь Олегович вчера объявил голодовку в связи с тем, что в отношении него применяется политическое преследование», - сказал Казарновский.

Адвокат также назвал сегодняшнее решение о направлении материалов производства против Маркова в Крым “беззаконным и политически мотивированным”.

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«Суд руководствовался не законом, а политической целесообразностью. При этом суд сослался на норму закона, которая не предусматривает того, что сделал суд. Закон предусматривает, что в исключительных случаях можно перенести рассмотрение дела по месту жительства обвиняемого, большинства потерпевших или свидетелей. Так, вот суд из этой нормы взял только «исключительные обстоятельства», а все остальное выдумал...», - сказал Казарновский.

Он добавил, что конкретный суд, который будет рассматривать дело, будет определен после того, как материалы производства поступят в АРК Крым.

Как сообщал УНИАН, лидеру партии «Родина» Маркову, лишенному судом мандата народного депутата, инкриминируют организацию и избиение участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации проводились пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ.

22 октября 2013 года в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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Печерский райсуд Киева арестовал его на 2 месяца. 31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.

16 декабря Печерский райсуд решил продлить срок пребывания Маркова под стражей до 13 февраля.

4 февраля этого года МВД передало материалы дела Маркова на рассмотрение в Приморский районный суд Одессы. 10 февраля суд начал рассмотрение дела, и отказался смягчить меру пресечения, оставив подсудимого под арестом.

14 февраля по ходатайству председателя Апелляционного суда Одесской области Анатолия Луняченко Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел принял решение о перенесении судебного рассмотрения дела Маркова из Одессы в Крым.