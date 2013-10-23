Бывший народный депутат Игорь Марков объявил голодовку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам перед заседанием Печерского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения.

«Я объявил голодовку. Я ничего не ем уже сутки», - сказал Марков.

На заседании суда адвокат Маркова Александр Казарновский заявил ходатайство о предоставлении ему времени для ознакомления с материалами дела.

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Суд удовлетворил это ходатайство и объявил 30-минутный перерыв в заседании.

Как сообщал УНИАН, Марков был задержан 22 октября во время допроса в здании Одесского областного управления внутренних дел.

По данным Управления связей с общественностью МВД Украины, ему инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. В милиции напомнили, что речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской областной администрации проходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ. Маркова подозревают в организации избиения участников этой акции, а также непосредственно в самом избиении пикетирующих.

Сегодня ночью Марков был отправлен в Киев, где Печерский райсуд должен избрать ему меру пресечения.

Справка УНИАН. 12 сентября 2013 года Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию народного депутата Маркова. Суд посчитал доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в округе № 133 в Одессе, где победителем был признан Марков. Авторами иска к ЦИК являются три человека, в частности экс-депутат Юрий Кармазин.

17 сентября председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что Марков вышел из состава фракции Партии регионов.

20 сентября Рыбак официально огласил решение ВАСУ о прекращении полномочий депутата Маркова и заверил, что это решение суда будет выполнено. Впоследствии он заявил, что с 20 сентября зарплата Маркову не начисляется, а его карточка для голосования заблокирована.