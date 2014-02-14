В Госинспекции по вопросам труда заявляют, что всеукраинская забастовка не состоялась
Предприятия и учреждения во всей Украине работают в штатном режиме, анонсированная всеукраинская забастовка не состоялась
Об этом сообщил Глава Государственной инспекции Украины по вопросам труда Валерий Яцкин.
«По оперативной информации из регионов, анонсированная всеукраинская забастовка не состоялась. Инспекторы по вопросам труда не сообщали нам о массовом прекращении работы предприятий или других учреждений. Работа проходит в штатном режиме», - сказал он.Читайте такжеГПУ: массовые забастовки являются незаконнымиВалерий Яцкин также отметил, что территориальные инспекции работают в соответствии с составленными графиками, защищая права наемных работников.
«Наша главная задача - контроль за соблюдением работодателем прав наемных работников. Именно этим и занимаются наши инспекторы в регионах, проводя плановые и внеплановые проверки на предмет своевременности и полноты выплаты заработной платы, соблюдения режима труда и отдыха», - отметил он.