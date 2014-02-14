СМИ: В ПР начали информационную подготовку к отказу от идеи технического правительства

Об этом сообщает КоммерсантЪ-Украина, ссылаясь на вчерашнюю серию заявлений видных представителей этой политической силы о том, что новым премьер-министром непременно должен стать член ПР и что партия обратится к президенту с официальной просьбой об этом.

Так, в четверг (13 февраля) вечером на официальном сайте Партии регионов было опубликовано сразу три пресс-релиза, посвященных перспективам формирования будущего правительства. Свое отношение к вопросу сформулировали заместители главы парламентской фракции ПР Олег Царев и Дмитрий Шенцев, а также первый заместитель главы фракции Михаил Чечетов.

Читайте такжеПР призывает Януковича внести в Раду кандидатуру на пост премьера из числа членов партии Все трое подчеркнули, что выступают не со своей личной, а с консолидированной партийной позицией и категорически исключили возможность формирования правительства во главе с представителем оппозиции.

"Кандидатуру на должность премьер-министра от оппозиции мы поддерживать не будем",— цитирует сайт ПР Шенцева. Общим в заявлениях стало и то, что, по мнению депутатов, это пост должен занять "сильный государственный топ-менеджер, профессионал".

Михаил Чечетов сообщил, что его фракция "собирает подписи под обращением к президенту с просьбой внести в парламент кандидатуру премьер-министра из числа членов ПР". "Мы надеемся, что президент прислушается к нашему мнению",— добавил Чечетов.

В ПР рассчитывают, что партийный премьер сможет договориться с Западом о сотрудничестве и, возможно, получить часть финансового пакета, обещанного Евросоюзом. О том, что новый глава правительства должен быть одобрен Западом, в пресс-релизах ПР заявляет даже Олег Царев, который в своих выступлениях в основном концентрируется на восточном внешнеполитическом направлении.

"Это, безусловно, должен быть сильный менеджер, человек, который воспринимается обществом и нашими партнерами и на Западе, и на Востоке", - цитирует Царева официальный сайт ПР.

По мнению оппозиции, такой шаг приведет к активизации протестов.