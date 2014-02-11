СМИ: Янукович предложил Кличко провести дебаты на телевидении

Об этом РБК-Украина сообщил руководитель управления пресс-службы главы государства Андрей Лысенко.

"Чтобы сделать эти дебаты максимально доступными для широкой общественности, а не только для аудитории, которая находится на Майдане Независимости, предлагается провести их на одном из общенациональных телеканалов", - отметил Лысенко.

При этом он уточнил, что дебаты могут пройти на любом канале, который выступит с соответствующим предложением, как на частном, так и государственном.

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В то же время, по словам Лысенко, у Президента еще не получили ответ Кличко на данное предложение, поэтому еще нельзя говорить о времени проведения дебатов.

"Как только будет получен ответ, можно будет говорить о деталях", - отметил представитель пресс-службы.

Напомним, 25 января стало известно, что Янукович намерен принять участие в публичных дебатах с одним из оппозиционных лидеров, главой фракции "Удар" Виталием Кличко. "Для обеспечения широкого общественного диалога Президентом Украины вызван на публичные дебаты Виталий Кличко, на которые тот дал свое согласие", - заявляла по итогам встречи с оппозицией министр юстиции Елена Лукаш.

При этом сам Кличко на народном вече 9 февраля пригласил Президента Украины принять участие в дебатах на Майдане Независимости в Киеве в ближайшее воскресенье.