На Майдане Незалежности начался информационный митинг

Как передает корреспондент УНИАН, лидеры оппозиции, как сообщалось ранее, в связи с сильными морозами в это воскресенье решили провести не традиционное Народное вече, а информационный митинг относительно результатов посещения ими ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте такжеЗавтра вместо Народного вече на Майдане состоится информационный митингНа данное время в митинге принимают участие около 10 тысяч человек.

Как предусматривается, основная часть митинга должна начаться в 13.00.

Читайте такжеОнлайн-трансляция событий в центре Киева (прямой эфир)В данное время, как традиционно перед каждым вече, священники разных конфессий правят молебен. Люди продолжают подходить на главную столичную площадь.