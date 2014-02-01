Форум Евромайданов назвал задачи переходного правительства

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Техническое правительство должно обеспечить правопорядок в стране и подписать наконец соглашение с Евросоюзом. Среди критериев к членам правительства являются: высокие моральные и репутационные качества, достоверность представленной информации о себе, согласие на особый режим контроля и прохождения полиграфа, отсутствие коррупционных правонарушений, независимость от олигархических групп и преступных группировок, невхождение в органы исполнительной власти в период правления режима Януковича», - перечислил делегат из Харькова Дмитрий Пилипчук.Читайте такжеЕвромайдан дополнил повестку Мюнхенской конференции по безопасностиУчастники форума также решили создать координационный центр Майданов, а после завершения противостояний, создавать общественные суды и распространять петиции как способ внесения законопроектов.

На форуме участники приняли несколько документов с предложением о расформировании спецподразделения «Беркут», создание базы преступлений против протестующих, а также осуждение отдельных заявлений российских политиков.

В то же время экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, который на Форум Евромайданов был делегирован от Совета Майдана, подчеркнул, что сейчас главной задачей является не принятие резолюций и обсуждение действий после завершения противостояний, а немедленное «перетаскивание» провластных депутатов на сторону оппозиции. Также он призвал активизировать действия Евромайданов на местах. Именно это, по его словам, может переломить ситуацию в парламенте.

Следующий - второй плановый форум Евромайданов состоится 9 февраля в Одессе.