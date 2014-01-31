Из-за сильных морозов активистов на Майдане и на Грушевского стало меньше

Ситуация в центре Киева, на Майдане Незалежности, Европейской площади и улице Грушевского спокойная.

Как передает корреспондент УНИАН, учитывая сильные морозы, людей немного. В основном на улице находятся те, кто занят каким-то делом: стоит на баррикадах, разносит чай и бутерброды митингующим.

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Перед сценой на Майдане также немного людей, они смотрят трансляцию документальных фильмов и новостей с экрана.