Из-за сильных морозов активистов на Майдане и на Грушевского стало меньше
11:59, 31 января 2014Политика
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Ситуация на Майдане Незалежности, Европейской площади и улице Грушевского остается спокойной
Количество протестующих из-за мороза уменьшилось
Ситуация в центре Киева, на Майдане Незалежности, Европейской площади и улице Грушевского спокойная.
Как передает корреспондент УНИАН, учитывая сильные морозы, людей немного. В основном на улице находятся те, кто занят каким-то делом: стоит на баррикадах, разносит чай и бутерброды митингующим.
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Перед сценой на Майдане также немного людей, они смотрят трансляцию документальных фильмов и новостей с экрана.
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