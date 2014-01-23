Раздетый "Беркутом" активист уже на Майдане
Нардеп от «Батькивщины» Андрей Парубий сообщил, что активист, которого раздели на морозе беркутовцы и ВВшники, уже привезли в штаб Самообороны на Майдане.
"Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, вскоре он выйдет на брифинг", - написал Парубий на своей странице в Фейсбук.
Как сообщал УНИАН, к вечеру 23 января в интернете появилось видео, на котором бойцы «Беркута» фотографируются с раздетым догола активистом.
Источник «Вестей» среди харьковских бойцов МВД так прокомментировал резонансный видеоролик:
"Этого п…а мы вылавливали два дня. Это один из самых метких бросальщиков. Он метал в нас коктейли Молотова, и много наших сильно пострадало. Мы его долго вычисляли и в конце-концов поймали и раздели. Он у нас работал "сувениром" в назидание остальным", - рассказал "Вестям" источник в рядах харьковской милиции.
Нардеп Андрей Парубий сообщил, что парень, над которым издеваются на видео – доброволець из Четвертой казацкой сотни. А зовут его Михаил Гаврилюк.
"Беркут" фотографирует раздетого на морозе активиста