Раздетый "Беркутом" активист уже на Майдане

"Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, вскоре он выйдет на брифинг", - написал Парубий на своей странице в Фейсбук.

Как сообщал УНИАН, к вечеру 23 января в интернете появилось видео, на котором бойцы «Беркута» фотографируются с раздетым догола активистом.

Источник «Вестей» среди харьковских бойцов МВД так прокомментировал резонансный видеоролик:

"Этого п…а мы вылавливали два дня. Это один из самых метких бросальщиков. Он метал в нас коктейли Молотова, и много наших сильно пострадало. Мы его долго вычисляли и в конце-концов поймали и раздели. Он у нас работал "сувениром" в назидание остальным", - рассказал "Вестям" источник в рядах харьковской милиции.

Нардеп Андрей Парубий сообщил, что парень, над которым издеваются на видео – доброволець из Четвертой казацкой сотни. А зовут его Михаил Гаврилюк.

"Беркут" фотографирует раздетого на морозе активиста