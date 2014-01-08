В оппозиции заявляют о фактах слежки и прослушивании телефонов активистов Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге народный депутат Украины от «Батькивщины», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин.

«В последнее время начали поступать сигналы от политиков, от активистов Майдана, и уже насчитывается свыше 25 сигналов, что за ними следят какие-то неизвестны машины, что их ведут какие-то неизвестны люди, что они ощущают вмешательство в телефонные разговоры, что, придя домой, они видят, что вещи лежат не там, где нужно», - подчеркнул он.

По словам Кожемякина, все это свидетельствует о том, что сегодня без «специальных задач, без оперативных задач, которые позволяют сотрудникам действовать законно, без санкций суда», осуществляется слежка и прослушивание телефонных разговоров активистов.

Он также отметил, что на сегодняшний день известно, что журналистку Татьяну Чорновол «отслеживали, за ней следили и проводили незаконные оперативно-розыскные мероприятия».

Кожемякин подчеркнул, что к народным депутатам, особенно к тем, кто раньше работал в правоохранительных органах, поступает информация о противоправных действиях, которые осуществляются правоохранительными органами.

По его словам, такие сигналы поступают от сотрудников СБУ, МВД, в частности от сотрудников, «которые работают в Департаменте оперативного документирования СБУ, то есть это так называемое «визуальное наблюдение».

«А также мы получаем информацию от работников Департамента оперативной службы, это бывшая криминальная разведка — это Департамент МВД», о том, что даются оперативные задания следить за политиками, активистами Майдана, добавил Кожемякин.

Кожемякин напомнил, что оперативно-розыскная деятельность может проводиться только в случае расследования тяжких и особо тяжких преступлений.

«Если этих оснований нет, то все другое является преступлением, является нарушением прав граждан, является нарушением Конституции Украины», - подчеркнул депутат и призвал руководителя Департамента оперативного документирования СБУ генерал-майора Владимира Ляпкина, а также начальника Департамента оперативной службы МВД генерал-майора милиции Николая Воронина прекратить незаконную деятельность и не исполнять «незаконные указания» о слежке и прослушивании разговоров активистов Майдана и Автомайдана.