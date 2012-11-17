Оппозиция: власть возвращает советские нормы слежки за Церковью

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Объединенной оппозиции «Батькивщина».

Как отметили в оппозиции, «вопреки обращениям Церквей и религиозных сообществ, заверениям представителей действующей власти и личным обещаниям Виктора Януковича, Партия регионов и ее сообщники приняли в Верховной Раде законопроект №10221, который не просто наносит вред религиозным организациям Украины, но и подрывает фундаментальные принципы существования в ней свободы совести».

Данный закон предусматривает изменения к Закону Украины «О свободе совести и религиозных организациях», которые ставят преграды на пути регистрации религиозных организаций, нарушают их право на собрания и процессии, дискриминируют священнослужителей, открывают путь грубому прокурорскому произволу, отметили в оппозиции и добавили, что власть «в который раз цинично игнорирует мнение Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, члены которого представляют более 90% всех религиозных общин Украины, и уже привычно нарушает взятые на себя обязательства перед верующими и их объединениями».

«Действующая власть возвращает, по сути дела, советские нормы слежки за Церковью, стремится установить всеобъемлющий контроль за верой и человеческой совестью. Подавление свободы вероисповедания стало еще одним шагом к созданию «регионалами» полицейского государства, установлению авторитарного режима, который сам предпочитает быть политической религией и поэтому отчаянно боится конкуренции со стороны Церквей и религиозных организаций Украины, которые отстаивают человеческое достоинство и свободу личности», - говорится в заявлении.

Объединенная оппозиция «Батькивщина» подчеркивает, «наступление нынешней власти на религиозную свободу не пройдет для нее безнаказанно; отказ наложить вето на данный неправедный закон сделает Виктора Януковича в добавок ко всему им содеянному, еще и гонителем на веру».

«Украинцы же доказали: они никогда не смирятся с лишением их основополагающих прав человека – права верить в то, что они считают достойным веры, права поступать согласно своей вере; права свободно говорить, действовать, избирать», - подчеркнули в оппозиции.

Как сообщал УНИАН, ранее правозащитники, общественные организации и ученые призывали Президента Украины Виктора Януковича применить право вето к Закону № 10221 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно деятельности Министерства юстиции, Министерства культуры, других центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется через соответствующих министров, а также Государственного космического агентства)”, принятого Верховной Радой 16 октября. Они просили вернуть данный документ на доработку в Верховную Раду для учета экспертного мнения и предложений Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Данным законом предусмотрено, в частности, внесение изменений в Закон «О свободе совести и религиозных организациях», в отношении которых свои возражения выразил Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.