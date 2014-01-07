Евромайдановец, подозреваемый в распространении порнографии, не сотрудничает со следствием - МВД

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

В милиции отметили, что 4 января в Червонозаводский райотдел милиции обратился 23-летний мужчина с заявлением о том, что в одной из социальных сетей неустановленный пользователь зашел на его персональную страницу и разместил на ней медиаматериалы порнографического содержания. После чего попросил о личной встрече.

По заявлению последнего следователем было открыто уголовное производство по ч.2 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день сотрудниками милиции был установлен 33-летний харьковчанин, который приехал на встречу с заявителем с целью осуществления своих сексуальных желаний и настаивал на однополом контакте.

Во время проведения правоохранителями оперативных мероприятий, человек представился им как главный специалист одного из управлений государственного учреждения и предъявил соответствующее удостоверение.

«Оперативники пригласили его в райотдел милиции для выяснения обстоятельств происшествия и дачи соответствующих показаний. Во время допроса выяснилось, что мужчина уже длительное время не работает в указанном учреждении, а удостоверение после освобождения он не сдал и решил оставить себе из корыстных побуждений. Сейчас мужчина находится на учете на бирже труда как безработный. К тому же, он не предоставил следствию никаких показаний относительно своей принадлежности к любым политическим организациям и партиям, или поддержке общественных акций, связанных с деятельность харьковского Евромайдана», - говорится в сообщении милиции.

В милиции возмутились, что через несколько часов после того, как мужчину отпустили, в сети Интернет появилась информация со ссылкой на указанного гражданина о том, что он является активистом Евромайдана в Харькове.

«Сейчас мужчина отказывается сотрудничать с органами следствия. Обязан явиться в райотдел для предоставления необходимых показаний по открытому уголовному производству», - отметили в ОСО.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с конфискацией порнографической кино- и видеопродукции, средств ее изготовления и демонстрирования.

Как сообщал УНИАН, в Харькове активиста местного Евромайдана Александра Чижова обвиняют в распространении порнографии.

4 января неподалеку транспортной остановки его встретили 5 правоохранителей, «затолкали в затонированную машину с обычными номерами» и увезли в Краснозаводской райотдел милиции.

«По дороге один из «милиционеров» отобрал мобильный телефон, без понятых и без протокола изъятия. В райотделе активиста харьковского Евромайдана завели каб. № 14 следователя Бабушкина Владимира и стали обвинять в распространении порнографических материалов через Интернет (через переписку на сайте соцсети Вконтакте) - по статье 301 ч.2 УК Украины», - написал в «Фейсбук» соорганизатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

Он также отметил, что в Чижова взяли паспорт и сделали его копию, а также, ничего не объясняя, переписали с забраного телефона контакты.

«Также Александру Чижову угрожали изъятием домашнего и рабочего компьютеров, звонками на работу, соседям, родственникам и знакомым с сообщением о том, что он занимается распространением порнографических материалов», - добавил Чистилин.

Чистилин отметил, что Чижов отказался давать показания без адвоката.

«Его продержали в кабинете следователя около двух часов, заставили сделать запись в журнале регистрации, который специально занесли с проходной райотдела в кабинет следователя, что он не имеет претензий, и отпустили, выписав повестку на 10:00 08.01.201 . Именно в это время Александр Чижов должен явиться для дачи показаний, пока в качестве свидетеля. Свидетеля чего - непонятно», - отметил он.

Чистилин также отметил, что Чижов, придя домой, обнаружил, что его страница на сайте Вконтакте сломана, что он не может получить к ней доступ. Функция восстановления пароля также не работает.