Волгоградцев попросили не использовать пиротехнику на Новый год из-за угрозы теракта

Власти Волгограда попросили жителей города не использовать пиротехнику в ближайшие дни в связи с повышенным уровнем террористической угрозы в регионе.

Это официальное обращение было опубликовано на сайте администрации Волгограда.

Это решение антитеррористической комиссии Волгограда и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности будет действовать до особого распоряжения.

По теме: Семерых пострадавших при теракте в Волгограде везут на лечение в Москву

"На территории Волгоградской области установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности. В связи с этим руководителям территориальных структурных подразделений администрации Волгограда предписано разработать дополнительные меры и согласовать порядок совместных действий по обеспечению антитеррористической, общественной и противопожарной безопасности. Совместно с правоохранительными органами и профильными структурами администрации города предусмотреть проведение обследований состояния антитеррористической защищенности критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры, объектов с массовым пребыванием людей, а также жилого фонда", - сказано в сообщении.

Жителям и гостям города рекомендовано ограничить использование пиротехнических средств.

В связи с отменой массовых праздничных мероприятий введённые ранее режимы прекращения движения транспорта на улично-дорожной сети Волгограда с 30 декабря 2013 года по 3 января 2014 года также отменяются.

Как сообщал УНИАН, в Волгограде 29 и 30 декабря произошли два теракты - на вокзале и в троллейбусе. В общей сложности погибли более 30 человек, порядка 70 ранены.