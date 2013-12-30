Семерых пострадавших при теракте в Волгограде везут на лечение в Москву
Самолетом МЧС России на лечение в Москву направляются семь пострадавших при теракте в Волгограде, в том числе один полицейский.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.
Она посетила клиническую больницу номер 25, куда на были госпитализированы пострадавшие в результате теракта.
На совещании в больнице, которое Скворцова провела после осмотра пострадавших, она дала команду на транспортировку в Москву семи раненых.
По теме: В Волгограде на месте взрыва нашли мужской палец с чекой от гранаты
Министру доложили, что в столице федеральные клиники готовы принять пострадавших и борт МЧС вместе с врачами и реаниматологами готов к вылету в Москву.
Отвечая на вопросы журналистов, Скворцова пояснила, что состояние этих пострадавших оценивается как тяжелое. "У них тяжелые ожоги лица, кистей рук, оболочки глаз, сотрясение мозга и ушибы", - уточнила министр.
Среди тех, кого эвакуируют в Москву, один полицейский. "Еще один сотрудник полиции остается на лечении в 25-й больнице Волгограда. Его состояние улучшилось", - отметила Скворцова.
Она также сообщила, что если понадобится в Волгоград дополнительно прибудут спецсамолеты для эвакуации пострадавших.
Теракт на железнодорожном вокзале в Волгограде произошел в воскресенье днем. Погибли 16 человек, 37 раненых пока остаются в больницах города.