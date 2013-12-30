Семерых пострадавших при теракте в Волгограде везут на лечение в Москву

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

Она посетила клиническую больницу номер 25, куда на были госпитализированы пострадавшие в результате теракта.

На совещании в больнице, которое Скворцова провела после осмотра пострадавших, она дала команду на транспортировку в Москву семи раненых.

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Министру доложили, что в столице федеральные клиники готовы принять пострадавших и борт МЧС вместе с врачами и реаниматологами готов к вылету в Москву.

Отвечая на вопросы журналистов, Скворцова пояснила, что состояние этих пострадавших оценивается как тяжелое. "У них тяжелые ожоги лица, кистей рук, оболочки глаз, сотрясение мозга и ушибы", - уточнила министр.

Среди тех, кого эвакуируют в Москву, один полицейский. "Еще один сотрудник полиции остается на лечении в 25-й больнице Волгограда. Его состояние улучшилось", - отметила Скворцова.

Она также сообщила, что если понадобится в Волгоград дополнительно прибудут спецсамолеты для эвакуации пострадавших.

Теракт на железнодорожном вокзале в Волгограде произошел в воскресенье днем. Погибли 16 человек, 37 раненых пока остаются в больницах города.