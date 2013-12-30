Азаров выразил соболезнование в связи с терактами в Волгограде

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

“В Украине с глубокой скорбью восприняли весть о террористических актах в г. Волгограде, которые унесли жизни невинных людей, - написал Азаров в телеграмме главе правительства РФ. – Эта страшная трагедия болью отозвалась в сердцах украинского народа, который решительно осуждает любые проявления насилия. Прошу передать родным и близким погибших мои самые искренние соболезнования, а пострадавшим – пожелание скорейшего выздоровления».

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Как сообщал УНИАН, в Волгограде, 29 и 30 декабря произошли два теракта. 29 декабря в здании железнодорожного вокзала в Волгограде в результате теракта погибли 17 человек, в частности сотрудник полиции, более 30 пострадавших госпитализированы, в том числе один ребенок. 30 декабря в Волгограде произошел второй за сутки теракт. Число погибших в результате взрыва в троллейбусе в Волгограде утром 30 декабря достигло 14 человек, число пострадавших – 28.