Среди пострадавших в результате второго теракта в Волгограде украинцев нет - Минздрав РФ

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения Волгоградской области.

«Все пострадавшие – жители Волгограда и Волгоградской области», - сказал собеседник агентства. При этом он сообщил, что личности погибших на данный момент устанавливаются.

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В тоже время, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении правительству Волгоградской области из резервного фонда 65 млн. руб. (около 2 млн. долл.), из которых 62 млн. руб. выделяются для выплаты единовременных пособий семьям погибших в результате террористических актов - по 1 млн. руб. на каждого умершего, по 400 тыс. руб. получившим в результате теракта тяжкий вред здоровью и 200 тыс. руб. получившим легкие травмы. Распоряжение также предусматривает единовременное пособие на погребение семьям погибших граждан, а также на финансовую помощь в связи с утратой имущества.

Как сообщал УНИАН, в Волгограде 29 и 30 декабря произошло два теракта. 29 декабря в здании железнодорожного вокзала в Волгограде в результате теракта погибли 17 человек, в том числе сотрудник полиции, более 30 пострадавших госпитализированы, в том числе один ребенок.

30 декабря в Волгограде произошел второй за сутки теракт. Количество погибших в результате взрыва в троллейбусе в Волгограде утром 30 декабря достигло 14 человек, количество пострадавших – 28.