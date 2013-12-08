В Сумах на площади Независимости установлен палаточный городок протестного движения

Как передает корреспондент УНИАН, чтобы не было проблем с правоохранителями, палаткам предоставлен статус приемных народных депутатов от оппозиции.

По информации областного штаба национального сопротивления, палаточный городок будет работать круглосуточно: люди смогут на месте оказать финансовую и материальную помощь Евромайдану, подписаться за отставку Януковича и Азарова, а также записаться на поездку в Киев.

Как сообшал УНИАН, в Сумах на площади Независимости в субботу, 7 декабря, состоялся митинг протеста, на который, несмотря на снег и мороз, в центре города собрались около 700 человек, которые выразили поддержку Майдану скандированием «Сумы с вами!».