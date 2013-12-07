Евромайдан в Сумах собрал 700 человек

В Сумах на площади Независимости сегодня, в субботу, 7 декабря, состоялся митинг протеста, на который, несмотря на снег и мороз, в центре города собрались около 700 человек, которые выразили поддержку Майдану скандированием «Сумы с вами!».

«Хотя прошла неделя, до сих пор никто не наказан. Взамен власти заключает самих пострадавших, организует проплаченную немногочисленную массовку в свою поддержку под охраной «Беркута», - заявляли активисты с трибуны митинга.

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Выступающие также напомнили, что на этой неделе состоялись сессии Сумского областного и городского совето , которые не поддержали резолюцию четырёхтысячного Народного Вече, состоявшегося в Сумах 1 декабря.

Было объявлено, что в воскресенье в 12:00 в Сумах также состоится протестная акция, а по будням митинги традиционно будут проводиться в 18.00.

Участники акции держали государственные флаги Украины и флаги Евросоюза, многие прикрепил на грудь наклейки «Я здесь не за деньги».