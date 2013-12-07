С киевского СИЗО массово вывозят арестованных в другие изоляторы Украины – источник
23:34, 07 декабря 2013Политика
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С киевского следственного изолятора начали массово вывозить арестованных в СИЗО, расположенные на территории других областей Украины.
Из Киевского СИЗО людей переправляют в другие изоляторы
Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник.
Собеседник агентства отметил, что по имеющейся у него информации, в частности, с киевского СИЗО начали массово доставлять людей в следственный изолятор в Тернополе, а также освободили от присутствующих изолятор временно содержания в Тернополе.
По данным источника, прибытие заключенных из киевского СИЗО в Тернопольской началось еще с четверга.
Вместе с тем, кореспонденту УНИАН на данный момент не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию в пресс - службе Государственной пенитенциарной службы Украины.
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