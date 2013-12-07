С киевского СИЗО массово вывозят арестованных в другие изоляторы Украины – источник

Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник.

Собеседник агентства отметил, что по имеющейся у него информации, в частности, с киевского СИЗО начали массово доставлять людей в следственный изолятор в Тернополе, а также освободили от присутствующих изолятор временно содержания в Тернополе.

По данным источника, прибытие заключенных из киевского СИЗО в Тернопольской началось еще с четверга.

Вместе с тем, кореспонденту УНИАН на данный момент не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию в пресс - службе Государственной пенитенциарной службы Украины.