Группа по вопросу законопроекта о лечении заключенных не возобновит свою работу сегодня

Сегодня заседание рабочей группы по разработке законопроекта о лечении заключенных за границей не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам председатель рабочей группы Геннадий Васильев.

На вопрос журналистов после завершения работы комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, когда состоится заседание рабочей группы, Васильев ответил: "Завтра сообщим".

Как сообщал УНИАН, сегодня в заседании рабочей группы был объявлен перерыв до завершения заседания комитета.