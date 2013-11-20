Группа по вопросу законопроекта о лечении заключенных не возобновит свою работу сегодня
18:54, 20 ноября 2013Политика
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Когда группа снова заработает - неизвестно.
Сегодня заседание рабочей группы по разработке законопроекта о лечении заключенных за границей не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам председатель рабочей группы Геннадий Васильев.
На вопрос журналистов после завершения работы комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, когда состоится заседание рабочей группы, Васильев ответил: "Завтра сообщим".
Как сообщал УНИАН, сегодня в заседании рабочей группы был объявлен перерыв до завершения заседания комитета.
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