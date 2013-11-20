Украинский дом приглашает на масштабное Новогоднее шоу с 3D эффектами про загадочную и мистическую Индию!

Наскучили всем известные сказки?

Хотите чего-то волшебного?

Тогда мы ждем именно Вас!

Украинский дом продолжает уникальную традицию - Новогодние елки по мотивам сказок народов мира.

Вас ждет Индия!

Новогоднее шоу с 3D эффектами для всей семьи! В течение 2,5 часов - интерактивные развлечения с участием украинских и индийских сказочных героев, встреча Нового года по украинским и индийским традициям вместе с Дедом Морозом и Богиней Лакшми!

Ваши дети не будут скучать! Еще до начала Новогоднего представления детей встретят сказочные персонажи, с которыми дети смогут поиграть в настольные игры, помастерить, попрыгать на батутах, или принять участие в мастер-классах. Традиционные индийские точки на лице и рисунки хной для всех желающих!

Во время спектакля «Раджа - властелин волшебников» зрители перенесутся в сказочную Индию, в царство повелителя волшебников. Злой и коварный дух Ракшас похитил Снегурочку и наложил на нее заклятие, чтобы Новый год в Украине никогда не наступил.

Согласно древнему пророчеству, заклинания могут снять только честные, добрые и смелые друзья. Тогда наступит конец Злому духу и праздник вернется. На поиски отправляется Добрый волшебник Раджа.

Вот, только, Индия - загадочная страна, в которой множество легенд и чудес, находится так далеко, а времени на поиски Снегурочки так мало! Как не заблудиться и не погибнуть среди джунглейи болот Кемалы. Какая опасность поджидает героев у крепости Джайсалмен, и какие тайны скрывает Тадж-Махал? Кто поможет нашему герою в поискахСнегурочки?

Какие приключения и волшебные перевоплощения ждут героев?Какие испытания и опасностьподстерегаютих на каждом шагу?

Красоту и масштабность этого праздника сложно передать словами – лучше один раз увидеть!

Сюжет фантастический и захватывающий!

Эта увлекательная, невероятно красивая и мудрая сказка станет лучшим подарком для вашего ребенка в праздничные дни. Спектакль пронизан легендами, индийскими традициями и яркими колоритами Востока.

Расписание представлений:

27-30 декабря 2013

Начало: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30

31 декабря 2013

Начало: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30

2-6 января 2014

Начало: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30

7 января 2014

Начало: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30

8-12 января 2014

Начало: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30

По вопросам приобретения билетов:

Тел.: (044) 278-77-07, (044) 279-35-72, (044) 279-12-97

www.icc-kiev.gov.ua www.profrada.kiev.ua