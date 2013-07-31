Яценюк подозревает, что в ЕС есть 10 стран, готовых заблокировать Ассоциацию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов относительно якобы существования договоренностей на высшем уровне о лечении Тимошенко за рубежом.

“До этого времени украинская власть ни разу не предлагала Юлии Владимировне лечиться за пределами Украины. Ни разу такое предложение ни от Президента, ни от руководства пенитенциарной службы, ни от прокуратуры Юлии Владимировне не поступало, а именно от них и непосредственно от Президента Виктора Януковича зависит решение этого вопроса”, - сказал Турчинов.

В свою очередь, отвечая на этот вопрос, защитник Сергей Власенко отметил, что в действительности подписание Соглашения об ассоциации с ЕС не должно зависеть от одного человека, но в то же время добавил, что речь идет о соблюдении украинской властью базовых принципов демократии, и поэтому Тимошенко должна быть освобождена, поскольку решение суда в отношении нее было политически мотивированным.

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк отметил, что сегодня вступило в силу решение Европейского суда по правам человека по жалобе Тимошенко относительно ее законного ареста.

“И если Янукович хочет, чтобы соглашение было подписано, то он имеет и юридическое, и политическое право предпринять первый шаг для того, чтобы освободить Юлию Тимошенко, а именно - предоставить ей возможность получить медицинскую помощь в Германии”, - сказал Яценюк.

По его словам, тогда Соглашение об ассоциации с ЕС будет подписано.

Яценюк подчеркнул, что в случае невыполнения украинской властью базовых критериев, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, подписание может не состояться.

Он напомнил, что, в соответствии с правилами и процедурами ЕС, даже одна страна может заблокировать подписание соглашения.

«Мы, по крайней мере, подозреваем, что есть с десяток стран, которые сегодня готовы сказать о том, что соглашение не будет подписано, если Юлия Тимошенко не будет освобождена», - отметил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 1 июля дочь экс-премьера Евгения Тимошенко заявила, что врачи ее матери из берлинской клиники «Шарите» рекомендуют своей пациентке как можно быстрее сделать операцию.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ.

Она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове. В мае 2012 года экс-премьер была госпитализирована в ЦКБ «Укрзализныци» из-за заболевания позвоночника.

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите», которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и предоставить рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.