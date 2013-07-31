Защита Тимошенко обратится в Верховный Суд по газовому делу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом защитник Сергей Власенко заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он напомнил, что вчера вступило в силу решение Европейского суда по правам человека, принятое 30 апреля 2013 года, по результатам рассмотрения первого дела “Тимошенко против Украины”.

“С сегодняшнего дня у защиты Юлии Тимошенко появятся установленные украинским законодательством основания об обращении в Верховный Суд Украины с требованием пересмотреть и отменить незаконный, политически мотивированный приговор по газовому делу”, - заявил Власенко.

“Защита это сделает в ближайшие дни”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Европейский суд по правам человека признал незаконным, политически мотивированным и своевольным арест Тимошенко 5 августа 2011 года в рамках судебного разбирательства так называемого "газового" дела.

Согласно Европейской конвенции по правам человека, контроль над выполнением решения Евросуда возлагается на Комитет министров Совета Европы.

Сразу после объявления решения Европейского суда страны Европейского Союза, США и международные организации призвали власть Украины немедленно его выполнить и освободить Тимошенко.

18 июля в пресс-службе Министерства юстиции заявили, что Украина выполнила решение ЕСПЧ по жалобе Тимошенко

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года в связи с ухудшением здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.