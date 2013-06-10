Тимошенко приветствует проведение круглого стола между властью и оппозицией

Об этом говорится в заявлении экс-премьера, которое размещено на сайте Tymoshenko.ua.

«Я приветствую решение лидеров оппозиционных фракций Верховной Рады о проведении круглого стола с представителями власти и Януковичем».

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Ю.Тимошенко считает, что «на круглом столе предстоит глубокая публичная дискуссия с целью поиска способов остановки сползания страны в пропасть безгосударственности, окончательной дискредитации всех политических институтов, разрушения основных моральных ценностей, остановки эскалации холодной войны за искусственным распределением нации на "фашистов" и "антифашистов".

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Экс-премьер-министр надеется, что «во время этой встречи будет согласована "дорожная карта" пути Украины в ЕС».

«Эта публичная встреча не может считаться легализацией коррумпированного авторитаризма и украинофобии режима, а может стать лишь механизмом, который замедлит деградацию Украины до момента свержения правящей "Семьи", говорится в заявлении.