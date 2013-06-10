Кличко говорит, что против «посиделок для галочки» с Януковичем

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УДАРа».

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По словам Кличко, Президент, как гарант Конституции, должен выполнить свой долг, прийти в парламент и выступить с посланием о состоянии внутренней и внешней политики, а затем услышать выступления от фракций и сделать выводы.

"Однако этого не происходит, и нас зовут на кулуарный ритуальный разговор. Мы против посиделок для "галочки", когда в обществе накопилось много серьезных вопросов, которые власть разрешить не в состоянии, - подчеркнул Кличко. - Поэтому должен состояться откровенный публичный разговор в стенах парламента", - считает лидер "УДАРа".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июня, Президент Янукович во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком выразил готовность на этой неделе встретиться с лидерами парламентских фракций. По информации пресс-службы ВР, Янукович сказал, что он готов внести изменения в свой рабочий график на текущую неделю.

После этого председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что решение о формате встречи с Президентом будет приниматься лидерами трех оппозиционных парламентских фракций.

«Мы готовы изменить свой график на текущую неделю, кроме запланированной встречи с избирателями в рамках акции «Вставай, Украина» в Николаеве, которая состоится в 17.00 в четверг, 13 июня», - сказал Яценюк.