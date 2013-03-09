Томенко: в родном селе Шевченко его стихотворение запретили как революционное
Народный депутат Николай Томенко возмущен тем, что представители высших ступеней украинской власти проигнорировали сегодняшние мероприятия по чествованию памяти Тараса Шевченко на его малой родине - в селах Моринцы и Шевченково Черкасской области.
«Власть оригинально отмечает день рождения Шевченко, особенно «приняв во внимание» критику Януковича, что нет надлежащей подготовки к 200-летию со дня рождения Тараса Григорьевича», - цитирует слова Н.Томенко пресс-служба партии "Батькивщина".
Н.Томенко сообщил, что в Моринцах власть возложила цветы и почтила память Шевченко с 7 до 8 часов утра, «чтобы не встречаться с простыми людьми, и прославилась тем, что запретила читать стихотворение Шевченко «Разрытая могила» как революционное».
«В Шевченково местные чиновники провели мероприятие в Доме культуры, но, как сказали нам местные жители, они не помнят, чтобы в день рождения Шевченко в селах, где родился и воспитывался Великий Кобзарь, не то что Президент, не то что рядовой член правительства, а даже руководители области не приехали», - отметил Н.Томенко.
«Уровень чествования Шевченко ограничился заместителями областной власти и чиновниками еще низшего уровня», - сказал он.
По словам Н.Томенко, «Батькивщина» вместе с известными деятелями культуры и писателями будет инициировать создание общественного оргкомитета по чествованию Т.Шевченко, «поскольку на примере сегодняшнего дня рождения создается впечатление, что власть больше думает как украсть на деньгах на праздновании 200-летия Шевченко, а не почтить память Великого Кобзаря».