Томенко: в родном селе Шевченко его стихотворение запретили как революционное

«Власть оригинально отмечает день рождения Шевченко, особенно «приняв во внимание» критику Януковича, что нет надлежащей подготовки к 200-летию со дня рождения Тараса Григорьевича», - цитирует слова Н.Томенко пресс-служба партии "Батькивщина".

Н.Томенко сообщил, что в Моринцах власть возложила цветы и почтила память Шевченко с 7 до 8 часов утра, «чтобы не встречаться с простыми людьми, и прославилась тем, что запретила читать стихотворение Шевченко «Разрытая могила» как революционное».

«В Шевченково местные чиновники провели мероприятие в Доме культуры, но, как сказали нам местные жители, они не помнят, чтобы в день рождения Шевченко в селах, где родился и воспитывался Великий Кобзарь, не то что Президент, не то что рядовой член правительства, а даже руководители области не приехали», - отметил Н.Томенко.

«Уровень чествования Шевченко ограничился заместителями областной власти и чиновниками еще низшего уровня», - сказал он.

По словам Н.Томенко, «Батькивщина» вместе с известными деятелями культуры и писателями будет инициировать создание общественного оргкомитета по чествованию Т.Шевченко, «поскольку на примере сегодняшнего дня рождения создается впечатление, что власть больше думает как украсть на деньгах на праздновании 200-летия Шевченко, а не почтить память Великого Кобзаря».