В Верховной Раде начали сбор подписей за внесение изменений в Конституцию

Внефракционный народный депутат Украины Юрий Деревянко начал сбор подписей для начала процедуры внесения изменений в Конституцию Украины. Изменения в частности предусматривают дополнения в ст. 81 Конституции Украины, которая определяет перечень оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины, пунктом 6 - "отзыва избирателями в порядке, определенном законом".

"Тушки Табалов, неличное голосование, несоблюдение предоставленных избирателям обещаний, систематическое отсутствие на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов - все это проявления безнаказанности народных депутатов, - подчеркнул Юрий Деревянко. - Мы должны дать избирателям, которые выразили доверие своему народному избраннику и политическим партиям, возможность отозвать такого депутата за невыполнение своих публичных обещаний, за измену государственным интересам и невыполнение своих обязанностей, которые указаны в присяге, должны дать возможность привлечь народного депутата к политической ответственности "." Убежден, что необходимость принятия такого закона поддержат как депутаты из оппозиционного лагеря, так и депутаты из политических партий, находящихся в лагере власти ", - отметил Юрий Деревянко.

Особенно народный депутат рассчитывает на поддержку оппозиционных сил, ведь Совет оппозиции, который создали ВО "Батькивщина", ВО "Свобода" и партия "Удар" принял решение о необходимости принятия законопроекта об отзыве народного депутата Украины, который был среди перечня первоочередных шагов оппозиционных сил. По словам политика, внесение изменений в Конституцию Украины создают законодательные предпосылки для принятия соответствующего закона, поскольку такое основание как отзыв народного депутата не включено в перечень оснований, по которым досрочно прекращаются полномочия народного депутата.

После внесения изменений в Конституцию Украины необходимо принять Закон Украины "Об отзыве народного депутата Украины" и внести соответствующие изменения в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины". Напомним, для представления в Верховную Раду Украины законопроекта, который предусматривает внесение изменений в Конституцию Украины, необходимо собрать не менее 150 подписей народных депутатов. Для принятия Верховной Радой закона о внесении изменений в Конституцию Украины также необходимо получить заключение Конституционного Суда.

Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, предварительно одобренный большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины, считается принятым, если на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины за него проголосовало не менее двух третей от конституционного состава парламента.