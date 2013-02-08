Еврокомиссаров удивили языки перевода в Кабмине: Не ошиблись ли мы страной?

Ранее планировалось участие миссии в заседании украинского правительства. Однако состоялась встреча с премьером и некоторыми министрами. "Мы непричастны к изменению формата, его определяла принимающая сторона", - заверил «Коммерсант-Украина» собеседник в европейской делегации.

Представители Еврокомиссии немало удивились, увидев на стене в клубе Кабмина объявление о доступных языках синхронного перевода. "1 — русский, 2 — English" гласили таблички возле мест для членов официальной делегации. "Не ошиблись ли мы страной?" — пошутил один из собеседников издания "Наверное, предполагается, что украинский понимают обе стороны, и перевод не нужен",— с улыбкой отметил другой.

Украинский перевод участникам встречи действительно не предоставлялся, а члены Кабмина сами выбирали, на каком языке говорить. Николаю Азарову, впрочем, подготовили выступление на украинском языке.

Переговоры министров с еврокомиссаром проходили в закрытом режиме.