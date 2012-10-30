Томенко - членам УИК и ОИК: за эти дни можно заработать $500 и 6 лет тюрьмы

Один из лидеров Объединенной оппозиции «Батькивщина», вице-спикер парламента Николай Томенко обратился к членам участковых и окружных комиссий с просьбой не выполнять преступные распоряжения руководства руководителей органов местной власти относительно фальсификаций результатов голосования на парламентских выборах.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии вице-спикера.

Н.Томенко сообщил, что к нему обратились работники областных администраций нескольких областей Центральной Украины, которые сообщили, что вчера, 29 октября, председатели областных администраций, которые, как известно, по совместительству являются председателями областных избирательных штабов Партии регионов, провели совещания, на которых обвинили местную власть в полном провале на выборах (в частности, в Киевской, Черкасской, Житомирской, Кировоградской областях по партийным спискам Партия регионов с большим отставанием оказалась на втором месте, а победила Объединенная оппозиция «Батькивщина»)

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По его словам, для того, чтобы хоть каким-то образом удержаться на должностях, они дали указания представителям областных администраций и председателям райадминистраций оказывать давление на членов участковых и окружных комиссий с целью изъятия незаполненных протоколов по многомандатному округу и замены уже подсчитанных протоколов на новые протоколы.

По мнению Н.Томенко, в принципе это почти невозможно сделать, поскольку, согласно действующему законодательству, чистые протоколы пронумерованы, подсчитаны и переданы на хранение в окружные комиссии.

Кроме того, Н.Томенко добавил, что центральный штаб Объединенной оппозиции «Батькивщина» имеет все протоколы с мокрыми печатями как в одномандатных, так и во многомандатном округах, а также контролирует подачу электронных протоколов и соответствие их номеров номерам, которые имеет центральный штаб в оригинальной версии.

«Таким образом любая подмена протокола очень легко будет отслежена», - подчеркнул он.

Учитывая это, обращаясь к представителям участковых и, прежде всего, окружных комиссий, Н.Томенко отметил, что, «конечно за эти несколько дней можно заработать где-то 500 гривень, а где-то может и 500 долларов, но такое нарушение однозначно будет отслежено, и, как известно, уголовная ответственность за такие действия составляет от 2 до 6 лет заключения».