Тягнибок требует от ЦИК прекратить фальсификации на четырех округах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом заявил лидер «Свободы» Олег Тягнибок.

«Власть грубо фальсифицирует результаты выборов в Верховную Раду Украины 7-го созыва. В результате наглых фальсификации результаты, обнародованные на сервере ЦИК, кардинально расходятся с результатами, зафиксированными в протоколах с «мокрыми печатями» с избирательных участков. Масштаб фальсификаций, а также то, что внесения данных на сервер ЦИК контролируют сотрудники СБУ, свидетельствует: схему фальсификации разработали и реализуют из высших властных кабинетов на Банковой. Путем этих фальсификаций, подобных которым по объему Украина не видела за всю историю независимости, власть пытается украсть каждый третий голос, отданный за ВО «Свобода», и каждый третий округ, где победил свободовец» – отметил О.Тягнибок.

Также он заявил: «Схема фальсификации, которую применяет режим Януковича, и ее однотипность применения в разных регионах свидетельствует: власть предварительно готовила план беспрецедентного искажения результатов волеизъявления».

«Мы в очередной раз не просим, а требуем от Центральной избирательной комиссии прекратить масштабную фальсификацию результатов волеизъявления в 90-м избирательном округе в Киевской области, в 189-м, – в Хмельницкой области и в киевских округах №215 и №223. Во всех этих округах победу получили «свободовцы» – кандидаты от объединенных сил оппозиции. Эти результаты закреплены протоколами с «мокрыми печатями» со всех участков округов. Сейчас в округах происходит масштабная фальсификация с целью исказить результаты волеизъявления. Повсеместно применяется похожая технология: результат, внесенный в протоколы, не совпадает с результатом, введенным в электронную систему подсчета голосов. А окружная избирательная комиссия, очевидно, за указанием Банковой, в итоговый протокол вносит фальшивые данные, якобы «ошибочно» внесенные на сервер, а не реальны результаты суммы протоколов из избирательных участков», - отметил лидер ВО «Свобода».

По его словам, еще один способ исказить результаты волеизъявления – направление протоколов «на доработку» и искусственное промедление с подведением итогов выборов в ОИК».

Всеукраинское объединение «Свобода» требует от ЦИК немедленно вмешаться в ситуацию и пресечь совершение преступлений в вышеупомянутых округах. «Свобода» призывает власть немедленно прекратить масштабные фальсификации.

Также партия требует от Службы безопасности Украины прекратить искажать результаты волеизъявления украинцев. Юридическая служба ВО «Свобода» относительно каждого отмеченного случая подготовила соответствующий иск и требует не обнародовать окончательных результатов волеизъявления в этих округах до окончания рассмотрения исков.

ВО «Свобода» также требует от Генеральной прокуратуры немедленно пресечь грубое нарушение избирательного законодательства.

В то же время «Свобода» призывает украинцев прийти под вышеуказанные ОИК и требовать от злоумышленников прекратить преступные действия, направленные на искажение результатов волеизъявления граждан.

«Очевидно, что любой результат, который не будет отвечать результатам параллельного подсчета голосов на основе протоколов с «мокрыми печатями», будет свидетельствовать, что власть в очередной раз не сдала экзамен на соблюдение Конституции. В таком случае украинцы просто обязаны дать достойный отпор тем, кто покушается на наши права», - заявил О.Тягнибок.

Как напомнили в партии, 29 октября О.Тягнибок совместно с Арсением Яценюком и Иваном Кириленко посетили проблемные ОИК в Киеве и призвали их членов, «несмотря на безумное давление, не совершать уголовное преступление – фальсификацию результатов волеизъявления, ведь именно члены ОИК окажутся «стрелочниками» в схеме, разработанной и реализованной Банковой».

«В соответствии с параллельным подсчетом голосов, который проводит ВО "Свобода", в округе № 223 единый кандидат от оппозиции свободовец Юрий Левченко побеждает провластного кандидата Виктора Пилипишина с отрывом в 1 423 голоса. Отрыв единого кандидата от оппозиции в округе № 215 «свободовца» Андрея Ильенко от провластного кандидата Галины Гереги составляет 1 576 голосов. Так же со значительным отрывом в Хмельницкой области в 189-м округе лидирует «свободовец» Игорь Сабий. В Белой Церкви ОИК нагло зафиксировала результаты выборов, которые кардинально расходятся с фактическими данными, отмеченными в протоколах, выданных официальным наблюдателям (в соответствии с ними, победил кандидат от ВО "Свобода" Александр Марченко)», отметили в пресс-службе «Свободы».