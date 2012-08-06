Адвокат: Сегодня итальянский суд решит дальнейшую судьбу Мельниченко

Об этом газете "КоммерсантЪ-Украина" сообщил адвокат экс-майора Николай Недилько.

В свою очередь гражданская супруга экс-майора, телеведущая Наталия Розинская сказала в комментарии изданию, что вместе с адвокатами Н.Недилько и Павлом Сычовым она намерена посетить Посольство Италии в Украине, чтобы получить официальную информацию относительно задержания Н.Мельниченко.

При этом Н.Розинская сообщила, что Н.Мельниченко находится в тюрьме для мигрантов в Неаполе.

По словам Н.Розинской, "в последний раз мы общались в среду по Skype. Он говорил мне, что возможен такой вариант событий (его задержание), поэтому я была готова к этому".

Н.Недилько заверил газету, что защитники Н.Мельниченко пытаются установить с задержанным связь. Он уточнил, что сегодня в Италии должен состояться суд, который решит дальнейшую судьбу Н.Мельниченко - или его экстрадируют в Украину, или отпустят на свободу.

По словам адвоката, суд также может решить отправить Н.Мельниченко в США, поскольку в отношении него и членов его семьи по распоряжению Парламентской Ассамблеи Совета Европы действует программа защиты свидетелей в рамках уголовного дела, возбужденного по факту убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Он сказал, что “господин Мельниченко избрал американский вариант этой программы”.

Н.Недилько уверен, что "сейчас в Украине жизни и здоровью Н.Мельниченко угрожает опасность".

Н.Розинская отметила, что "во время перелета его будет сопровождать только украинский конвой, и я не уверена, что он долетит до нашей страны живым и здоровым. Коля в последнее время работал над очень опасными для действующей власти проектами".

По ее словам, «эти проекты связаны еще со старым кассетным скандалом, когда в 2000 году лидер Соцпартии Александр Мороз обнародовал записи, сделанные Н.Мельниченко в кабинете тогдашнего Президента Леонида Кучмы, которые могли свидетельствовать о причастности главы государства к убийству журналиста Г.Гонгадзе».

Н.Недилько также заявил о готовности представить итальянской стороне документы, которые свидетельствуют о необъективности судебных процессов над бывшим майором, давлении на него, его адвокатов и близких, а также фактах покушения на его жизнь.

"Если Италия согласится выдать Н.Мельниченко Украине, мне будет непонятно, почему тогда Арсена Авакова (задержанного в Италии в марте) отказались экстрадировать в Украину", - отметил адвокат.

В Генеральной прокуратуре не комментируют сложившуюся ситуацию. "У нас пока нет официальных документов о его задержании. Как только у нас они появятся, тогда можно будет говорить о последующих шагах Генпрокуратуры", - заявил "Коммерсанту" руководитель пресс-службы ГПУ Юрий Бойченко.

Как сообщал УНИАН, Н.Мельниченко был задержан 3 августа в аэропорту Неаполя по ордеру, выданному украинским Интерполом, сразу после прибытия рейса из Вашингтона.

Н.Мельниченко заявил о готовности пройти процедуру экстрадиции в Украину. После задержания он был доставлен в эмиграционную тюрьму.

4 августа в МВД Украины сообщили, что Министерство внутренних дел Украины еще не имеет официального подтверждения от коллег из итальянского бюро Интерпола относительно задержания Н.Мельниченко, однако украинское консульство в Неаполе подтвердило факт задержания. «Итальянский Интерпол еще не прислал нам официальное подтверждение задержания Мельниченко, однако украинское консульство в Неаполе этот факт подтверждает – что он (Мельниченко) действительно был задержан в рамках объявления его в международный розыск», - сообщили в МВД, отметив, что задержание еще не означает ареста.

В конце декабря 2011 года Печерский районный суд Киева признал законными постановления Генпрокуратуры от 2001 года о возбуждении уголовных дел в отношении Н.Мельниченко.

16 февраля 2012 года стало известно, что Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Н.Мельниченко и его защиты, оставив в силе решение Печерского райсуда.