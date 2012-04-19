Янукович заметил уменьшение энтузиазма у чиновников, занятых дерегулированием

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время заседания Управляющего совета Комитета экономических реформ, сообщает пресс-служба главы государства.

«Необходимо обеспечить реальный сектор экономики дополнительными средствами, создать эффективный механизм взаимодействия «государство - бизнес», защищать интересы национальных товаропроизводителей», - отметил он.

В.Янукович напомнил, что в прошлом году поручил Комитету экономических реформ разработать пакет инициатив, направленных на поддержку реального сектора экономики.

Экономическая политика государства может быть эффективной, только если будут созданы условия для инвестирования и развития реального сектора, убежден он.

Глава государства заметил, что в этом контексте особое значение приобретает дерегулирование экономики.

«Я вижу, что в последнее время наблюдается снижение энтузиазма у некоторых исполнителей, ответственных за это направление. Потому мы обязательно углубленно рассмотрим положение дел в этой сфере на заседании Комитета экономических реформ», - сказал В.Янукович.