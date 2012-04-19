Янукович заметил уменьшение энтузиазма у чиновников, занятых дерегулированием
Президент считает, что реалный сектор экономики нужно поддержать дополнительными средствами, потому что он является фундаментом, на котором держится бюджетная система государства.
Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время заседания Управляющего совета Комитета экономических реформ, сообщает пресс-служба главы государства.
«Необходимо обеспечить реальный сектор экономики дополнительными средствами, создать эффективный механизм взаимодействия «государство - бизнес», защищать интересы национальных товаропроизводителей», - отметил он.
В.Янукович напомнил, что в прошлом году поручил Комитету экономических реформ разработать пакет инициатив, направленных на поддержку реального сектора экономики.
Экономическая политика государства может быть эффективной, только если будут созданы условия для инвестирования и развития реального сектора, убежден он.
Глава государства заметил, что в этом контексте особое значение приобретает дерегулирование экономики.
«Я вижу, что в последнее время наблюдается снижение энтузиазма у некоторых исполнителей, ответственных за это направление. Потому мы обязательно углубленно рассмотрим положение дел в этой сфере на заседании Комитета экономических реформ», - сказал В.Янукович.