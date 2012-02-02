Немыря: США фактически заморозили контакты с Украиной на высшем уровне

Правительство США фактически заморозило контакты с Украиной на высшем уровне до освобождения политических заключенных - экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и других членов бывшего правительства.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил заместитель главы партии "Батькивщина", экс-вице-премьер Григорий НЕМЫРЯ по итогам своих политических встреч в Вашингтоне (США).

"В ближайшее время правительство США будет внимательно рассматривать дополнительные возможности, дополнительные инструменты, чтобы повернуть ситуацию в конструктивное русло. Диалог с Украиной на высшем уровне может быть продолжен лишь тогда, когда будут освобождены Юлия ТИМОШЕНКО и другие представители оппозиции, а также будет обеспечено их право на участие в кампании по выборам парламента в октябре 2012 года", - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Экс-вице-премьер уточнил, что об этом шла речь в ходе встречи с заместителем Государственного секретаря США Уильямом БЁРНСОМ, а также в Белом доме, в Совете национальной безопасности. "Все встречи, в которых принимали участие Евгения ТИМОШЕНКО, я и Сергей ВЛАСЕНКО, говорят о том, что с точки зрения руководства США все больше внимания будет уделяться контактам с представителями оппозиции, гражданского общества, будут продолжены контакты на среднем уровне с руководством исполнительной власти и парламента Украины, и фактически будут заморожены контакты с высшим политическим руководством Украины", - подчеркнул он.