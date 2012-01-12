Ревизоры: внутренние войска голые-босые и обременяют бюджет

Внутренние войска МВД Украины имеют плохую техническую оснащенность и обременительны для госбюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Счетной палаты, проведенный ею аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности внутренних войск МВД Украины, выявил, что, несмотря на предоставленные внутренним войскам в 2010 и 2011 году финансовые ресурсы в сумме 2,2 млрд. грн., так и не было создано достаточно мобильное, оптимальное по численности военное формирование.

Во время проведения аудита было установлено, что выделенных из государственного бюджета средств хватает лишь на оплату труда, коммунальных услуг, питания личного состава и частично – на обеспечение выполнения внутренними войсками служебно-боевых задач.

“Фактически существующая на сегодняшний день система внутренних войск МВД Украины остается нереформированной, громоздкой и обременительной для государственного бюджета, а низкий уровень их технической оснащенности и обеспеченности значительно усложняет выполнение возложенных на них задач”, – считают в Счетной палате.

Аудиторы отметили, что во внутренних войсках не удалось внедрить новую организационную структуру, осуществить переход к системе комплектования военнослужащими по контракту, переоснастить подразделения современными образцами вооружения и техникой, укомплектовать их материально-техническими средствами, обеспечить личный состав средствами индивидуальной бронезащиты и активной обороны и т.п.

В Счетной палате также утверждают, что ситуация с обеспечением внутренних войск вещевым имуществом критическая. Личный состав не имеет надлежащего обмундирования. Требует решения вопрос оснащения подразделений по охране общественного порядка современными патрульными машинами, а подразделений по конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых - специальными автомобилями для перевозки лиц, взятых под стражу.

Также существует безотлагательная необходимость в обновлении средств связи, в частности, приобретении радиостанций портативного (переносного) и автомобильного типа.

Счетная палата также отмечает, что ненадлежащее обеспечение внутренних войск финансовыми и материальными ресурсами побудило командиров военных частей искать источники наполнения бюджетов воинских подразделений: личный состав вовлекался в предоставление платных услуг посторонним организациям, коммерческим структурам и частным предпринимателям. Однако эта система не принесла ожидаемых результатов.

Коллегия Счетной палаты констатировала, что вопрос реформирования внутренних войск требует безотлагательного решения.