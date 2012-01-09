Узбекистан отменил сбор в дорожный фонд при покупке украинских авто

Президент Узбекистана Ислам КАРИМОВ своим постановлением с 1 января 2012 года отменил уплату сбора в Республиканский дорожный фонд за приобретение и временный ввоз на территорию республики новых автомобилей производства Украины и России.

Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на министерство финансов республики.

В соответствии с документом, от уплаты данного сбора освобождаются граждане, приобретающие автомобили в специализированной торговой сети.

Согласно установленным правилам, сбор за приобретение и временный ввоз автотранспортных средств уплачивается при их регистрации в органах МВД Узбекистана в случаях получения в собственность автотранспортных средств на основании договора купли-продажи, мены, дарения, безвозмездной передачи, а также других не запрещенных законодательством сделок.

Ставки сбора рассчитывается в зависимости от мощности приобретаемого автомототранспортного средства - в процентах от минимальной заработной платы (мзп) за каждую лошадиную силу в зависимости от срока эксплуатации.

В настоящий момент ставка сбора за автомобиль со сроком эксплуатации до 3-х лет составляет 10%, от 3-х до 7 лет включительно - 7 %, свыше 7 лет - 5 %. Размер мзп в Узбекистане в настоящий момент составляет 62 920 сумов (35 долларов по курсу ЦБ Узбекистана, 1 доллар - 1796,22 сума).

При этом размер сбора должен быть не менее 20% от цены приобретения - по автобусам до 40 посадочных мест и грузовым автотранспортным средствам с грузоподъемностью до 20 тонн; 6% от цены приобретения - по остальным автотранспортным средствам.

По оценке официальных дилеров, действующих в республике, отмена указанного сбора не окажет существенного влияния на снижение цен на импортируемые в Узбекистан автомобили.

По различным оценкам, объем продаж новых иномарок в Узбекистане в настоящее время составляет порядка 3-6 тысяч единиц в год при потенциальном объеме рынка в 150 тысяч единиц в год.

Вместе с тем, по мнению официальных автодилеров, в решении проблем, связанных с торговлей новыми иномарками на рынке Узбекистана не решена основная проблема - конвертация полученной выручки, а также продолжают действовать высокие импортные пошлины и акцизы, введен запрет на потребительское кредитование автомобилей иностранного производства.