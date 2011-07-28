Юрист считает очевидным нарушения прав подсудимой Тимошенко

В текущей ситуации достаточно очевидным является нарушение права подсудимой Юлии ТИМОШЕНКО на защиту, ведь суд отстранил от дела по собственной инициативе единственного защитника – Сергея ВЛАСЕНКО, который имел достаточно возможностей ознакомиться с материалами дела.

Такое мнение УНИАН высказал вице-президент адвокатской фирмы "Грамацкий и партнеры" Юрий ЗАБИЯКА, комментируя продолжение судебного рассмотрения (допросы свидетелей) по «газовому делу» при отсутствии защиты у подсудимой и коллизию с постоянной сменой адвокатов.

В то же время, добавил юрист, другие защитники, которые были исключены из процесса по инициативе Ю.ТИМОШЕНКО, не имели надлежащих условий для ознакомления с материалами дела и выстраиванию линии защиты по этому делу.

По мнению Ю.ЗАБИЯКИ, если бы после удаления С.ВЛАСЕНКО суд предоставил возможность (достаточно времени) адвокатам Николаю СИРОМУ и Александру ПЛАХОТНЮКУ для ознакомления с материалами дела, и не допустил бы их отстранения от дела по инициативе суда, то отстранение их по заявлению подсудимой могло бы свидетельствовать о процессуальных злоупотреблениях с целью затягивания рассмотрения дела. А это, в свою очередь, дало бы суду возможность предложить Ю.ТИМОШЕНКО государственного защитника и, в случае ее отказа, законно, без нарушения права на защиту, продолжить рассмотрение этого дела без адвоката.

Комментируя ходатайство о повторном привлечении к делу С.ВЛАСЕНКО, юрист отметил, что это не является невозможным с точки зрения УПК, но было бы ошибочным. Так как, фактически, это указывало бы не только на ошибочность его отстранения от дела, но и дало бы психологические преимущества С.ВЛАСЕНКО при участии в процессе, поскольку он прекрасно понимает свою, в какой-то мере, «незаменимую» роль единственного защитника, ознакомленного с материалами дела, добавил юрист.

Ю.ЗАБИЯКА также прокомментировал заявление адвоката Н.СИРОГО о том, что показания свидетелей, которых допрашивают при отсутствии защитников подсудимой, не являются легитимными, и их придется допрашивать заново. По словам Ю.ЗАБИЯКИ, ст. 304 УПК Украины содержит понятие «повторного допроса свидетеля», возможность которого не ограничена никакими процессуальными обстоятельствами. Формально, найдя хоть какое-то обоснование необходимости такого допроса, новый защитник или сама подсудимая сможет заявить ходатайство о проведении повторного допроса того или иного свидетеля.

Юрист также добавил, что тактика ведения защиты Ю.ТИМОШЕНКО по «газовому делу», в частности, постоянная смена защитников, вряд ли сводится к банальному «затягиванию» процесса, более вероятными представляются «наработки» нарушений прав подсудимой для использования их в апелляционной инстанции. Юрист считает, что апелляция будет иметь место в любом случае, независимо от приговора суда, причем подать ее могут как подсудимая, так и государственное обвинение.

Постоянные обращения к суду с ходатайствами о предоставлении времени для поиска защитников и отказы судьи Родиона КИРЕЕВА в удовлетворении таких ходатайств с продолжением рассмотрения дела без защитников лишь подчеркнут нарушение прав Ю.ТИМОШЕНКО. А это делает достаточно действенной тактику «адвокатской карусели» в результате стратегических ошибок суда, отмечает юрист.

Как сообщал УНИАН, немногим больше чем за месяц судебного процесса по «газовому делу» сменилось четверо защитников Ю.ТИМОШЕНКО: трое – по инициативе подсудимой, один – по инициативе суда.

18 июля судья Печерского райсуда Киева Р.КИРЕЕВ принял решение об отстранении С.ВЛАСЕНКО от защиты по делу, возбужденному против экс-премьер-министра. Такое решение суд принял в связи с систематическим нарушением С.ВЛАСЕНКО установленного порядка ведения судебного заседания.

С.ВЛАСЕНКО обжаловал постановление Печерского райсуда о своем отстранении в Апелляционном суде Киева.

Ю.ТИМОШЕНКО подала ходатайство относительно повторного привлечения С.ВЛАСЕНКО, а также американских специалистов в области права Марка ФЕЛДМАНА и Роджера ЭНОКА.

28 июля Печерский райсуд отказал Ю.ТИМОШЕНКО в привлечении этих людей в качестве защитников.

За время рассмотрения дела Ю.ТИМОШЕНКО также защищали Николай ТИТАРЕНКО (25 июня - 11 июля). Контракт с Н.ТИТАРЕНКО Ю.ТИМОШЕНКО расторгла из-за того, что тот не сможет эффективно представлять ее интересы в судебном заседании, поскольку суд не предоставляет ему необходимого времени на ознакомление с делом (сторона защиты требовала два месяца, суд дал несколько дней).

Еще двое защитников – Н.СИРЫЙ и А.ПЛАХОТНЮК работали над делом 18-22 июля. От их услуг Ю.ТИМОШЕНКО отказалась из-за того, что судья Р.КИРЕЕВ предоставил им лишь три рабочих дни для ознакомления с материалами уголовного дела относительно газовых соглашений от 2009 года, что, по мнению подсудимой, не является достаточным временем.

Юристы, ссылаясь на нормы Уголовно-процессуального кодекса, отмечают, что в подобном деле надлежащим сроком, который суд может предоставить новым защитникам, можно считать, по меньшей мере, 20 суток. УПК ориентировочно устанавливает, что десять суток являются достаточным периодом, в течение которого можно ознакомиться с несложным делом, а двадцать суток – со сложным. При этом такое ознакомление является дополнительным - по отношению к ознакомлению в соответствии со ст. 218 УПК Украины, которое осуществляется до момента передачи дела в суд, - но все же обязательным правом.