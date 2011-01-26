Княжицкий: еще раз показано, что в стране вводится цензура

Высший административный суд Украины (ВАСУ) сегодня отказал ТВі, "5 каналу" и СТБ в удовлетворении кассационных жалоб на лишение их лицензий на вещание.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, соответствующее постановление сегодня объявила коллегия судей под председательством судьи Сергея ЧАЛОГО.

"Суды отменили не только те лицензии, которые мы получили на обжалованных конкурсах, но и те лицензии, которые мы получили ранее. Если бы суд хотя бы немного хотел подойти к букве закона или разобраться в вопросе, но он полностью все наши жалобы оставил без изменений. Это еще раз говорит, что в данном случае в стране вводится цензура. И это делается для того, чтобы независимые вещатели вообще не могли вещать, и к правосудию это не имеет никакого отношения", - сказал гендиректор ТВі Николай КНЯЖИЦКИЙ, комментируя решение ВАСУ.

Н.КНЯЖИЦКИЙ также сообщил, что из собственных источников узнал о телефонном звонке председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО в Высший административный суд Украины утром 26-го января, накануне вынесения судебного решения по делу.

"У меня была такая информация, что от господина ХОРОШКОВСКОГО осуществляется давление на суды. Я не говорил, что господин ХОРОШКОВСКИЙ звонил конкретно кому-то из тех судей, которые присутствовали на заседании, но я говорил о том, что такой звонок непосредственно в суд был. Как журналисты, мы сейчас расследуем эту ситуацию", - добавил гендиректор ТВі.

Как сообщал УНИАН, по искам группы телеканалов «Интер» (ТРК «Служба информации» (НТН) и ТРК «Кино-ТВ» (Enter Film) к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания 8 июня 2010 года Окружной административный суд города Киева отменил решение Национального совета от 27 января 2010 года о результатах конкурса на свободные частоты.

30 августа Киевский апелляционный административный суд также отменил результаты январского конкурса и признал недействительными приложения к лицензии ТВі, которые были выданы Нацсоветом не только по результатам январского конкурса, но и 28 октября 2009 года.

Как сообщалось ранее, ТВі не соглашается с принятым постановлением Киевского апелляционного админсуда, считает его противоправным и, обращаясь к Высшему админсуду, просит отменить его в части удовлетворения исковых требований.

Кассационные жалобы со своими требованиями в ВАСУ также подали НБМ ("5-й канал"), "Экспресс-Информ" ("5-й канал") и СТБ.