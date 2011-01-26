Янукович президент уже год: какие плюсы и минусы

Директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ минусами президентства Виктора ЯНУКОВИЧА называет невыполнение обещаний по русскому языку и нивелирование роли Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе круглого стола на тему: «Год президентства ЯНУКОВИЧА: предварительные итоги».

В.КОРНИЛОВ подчеркнул: «К сожалению, нынешняя власть далека еще от выполнения обещаний перед своими избирателями». По его словам, «несмотря на некоторое смягчение пресса на избирателей Партии регионов, на русскоязычное население Украины, тем не менее, дискриминационная политика нынешней власти в отношении русского языка и русскоязычных жителей Украины сохраняется».

Эксперт добавил, что «нынешняя власть, пять кампаний проведя, используя этот лозунг (о придании русскому языку статуса государственного - УНИАН) ничего пока не сделала в этом направлении, хотя могла бы это сделать даже без изменения законодательства по целому ряду параметров».

При этом В.КОРНИЛОВ подчеркнул: «Если нынешняя власть - ЯНУКОВИЧ и его партия - не будут делать ничего и дальше в этом направлении, то в ближайшее время у самой партии и у ЯНУКОВИЧА могут возникнуть серьезные проблемы в отношениях со своими избирателями».

Политолог еще одним минусом власти назвал нивелирование роли парламента Украины.

В.КОРНИЛОВ считает, что в 2010 году «прошла политическая контрреформа». «Это шаг назад в политическом и демократическом развитии Украины», - сказал он. По его словам, не нужно было «возвращать президентскую форму правления». «И вне зависимости от того, кто будет Президентом после ЯНУКОВИЧА, в любом случае мы еще долго будем пожинать плоды этой контрреформы. Это значительная ошибка нынешней власти, которая исходила из тактических, но отнюдь не стратегических соображений», - подчеркнул эксперт.

По словам В.КОРНИЛОВА, за год президентства В.ЯНУКОВИЧА «мы видим стабилизацию экономическую и политическую». По его словам, «рост экономики зафиксирован, рост ВВП зафиксирован». Он также подчеркнул, что в Украине наблюдается и «политическая стабилизация».

Говоря о внешней политике Украины, В.КОРНИЛОВ назвал главным итогом года то, что Украина «стала более прогнозируемой для всех партнеров зарубежных, включая и Россию, и ЕС, и Вашингтон». «Сейчас восстановлен диалог с целым рядом государств, которые предыдущая власть вообще в упор не замечала. Я не только про Россию говорю», - добавил он.

По словам В.КОРНИЛОВА, наблюдается «значительный прогресс в отношениях между Украиной и Россией».