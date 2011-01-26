Адвокат Тимошенко принес в ГПУ перевод приглашения в Брюссель

Адвокат лидера партии “Батьківщина” Юлии ТИМОШЕНКО Богдан ФЕРЕНЦ передал следователям Генеральной прокуратуры повторное ходатайство о предоставлении Ю.ТИМОШЕНКО разрешения на осуществление визита в Брюссель (Бельгия) по приглашению европейских политиков.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Приход в прокуратуру связан с обжалованием отказа старшего следователя Генеральной прокуратуры по особо важным делам об отказе в удовлетворении ходатайства ТИМОШЕНКО и ее защитника о праве на выезд с 31 января по 4 февраля в Брюссель (Бельгия) по приглашению Европейской народной партии и Объединения студенчества", - сказал Б.ФЕРЕНЦ.

Адвокат напомнил, что предыдущий отказ следователей был связан с ненадлежащим, по их мнению, оформлением документов для удовлетворения ходатайства для выезда за пределы Украины. "Ответ, мы считаем, по формальным основаниям нам дан негативный следователем. Он считает, что не осуществлен перевод и неподобающе оформленные документы, хотя общеизвестным является факт самого приглашения, и речь идет, что текст выполнен на английском языке, но, насколько нам известно, в структуре аппарата Генеральной прокуратуры есть достаточно специалистов по английскому языку", - сказал Б.ФЕРЕНЦ. При этом он добавил, что "сегодня на имя генерального прокурора подано заявление о том, чтобы он в порядке прокурорского надзора обязал следователя вернуться к пересмотру этого ходатайства и, кроме этого, мы приложили и в переводе, и нотариально заверенные документы, подтверждающие сам факт приглашения ТИМОШЕНКО в Брюссель".

Б.ФЕРЕНЦ заметил, что, согласно закону, ходатайство должно быть рассмотрено в течение трех дней, но он не исключает, что рассмотрение будет осуществлено и в более сжатые сроки. "Я думаю, что завтра-послезавтра вопрос будет решен. Завтра в 14 часов – следственное действие", - сообщил адвокат.

По его словам, следователь является самостоятельной фигурой, и поэтому будет самостоятельно принимать положительное или отрицательное решение. “Это право, а не обязанность следователя, но и ТИМОШЕНКО, и я – мы не видим оснований для того, чтобы отказать", - сказал адвокат.