Объединение украинцев России посадило Лаврова в лужу?

Сопредседатель Объединения украинцев России (ОУР) и сопредседатель Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКА РФ) Валерий СЕМЕНЕНКО отвергает обвинения в политической деятельности.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Какая же это политическая деятельность? Мы делали свои заявления, прежде всего, относительно культурно-национальных аспектов», - сказал В.СЕМЕНЕНКО.

Он связывает давление на украинские организации России с тем, что с 2005 года началась информационная война с Украиной, а украинские организации стали ее заложниками.

В.СЕМЕНЕНКО отметил, что ОУР в свое время активно выступала против вмешательства России во внутренние дела Украины во время президентской кампании. «Мы все время об этом говорили, и даже общественный комитет «За демократические выборы» при ОУР был создан. Мы также устраивали публичные акции и пикеты против вмешательства во внутренние дела. После этого на нас обратили внимание компетентные органы – об этом я могу сказать четко и твердо, я это знаю точно», - сказал В.СЕМЕНЕНКО.

По его словам, позже ОУР несколько раз выступала с заявлениями, но они не были политическими. Например, в Россию приезжал комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнут ВОЛЛЕБЕК, и увидел реальное положение с украинским образованием в России.

«Спустя некоторое время спикер МИД России выступает с заявлением о том, что с украинским образованием в России все очень хорошо, и даже назвал города и регионы, где есть украинские классы или школы и привел их номера. Когда я посмотрел это заявление, то стало одновременно и грустно, и смешно – я же ситуацию хорошо знаю», - отметил В.СЕМЕНЕНКО.

Он добавил, что звонил по телефону по всем указанным адресам, поговорил с местными украинцами, провел интервьюирование педагогов, и в результате пресс-служба ОУР выступила с заявлением, в котором опровергались все слова МИД.

«Простыми словами – они солгали, и мы посадили их в лужу. Кому это понравится? Тем более, что мы привели сравнительную таблицу – что есть и как поддерживается украинское в России и российское – в Украине. В одной колонке – сплошные нули, а во второй – значительные цифры», - подчеркнул он.

Кроме того, В.СЕМЕНЕНКО сообщил, что когда Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сделал резкое заявление относительно Украины и не отправил в Киев посла, ОУР заступилась за имидж Украины и выступила с соответствующим заявлением.

По его словам, также на каждые выборы в Украине ОУР направляла своих наблюдателей, которые работали под эгидой Всемирного конгресса украинцев.

«И даже во время выборов 2004 года мы выступали только за невмешательство – не агитировали ни за одного из кандидатов, ни за Виктора ЯНУКОВИЧА, ни за Виктора ЮЩЕНКО. В отличие от отдельного землячества в Москве. Мы стояли на том, что украинский народ должен сделать свой выбор, а мы в России должны его уважать”, - сказал В.СЕМЕНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 27 января 2011 года Верховный суд РФ рассмотрит кассационную жалобу относительно ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев России.

Решение ликвидировать Федеральную национально-культурную автономию украинцев России Верховный суд РФ принял 24 ноября 2010 года. Этим решением Верховного суда России был удовлетворен иск Министерства юстиции РФ, которое добивалось роспуска этой организации в связи с «выявлением нарушений в хозяйственной деятельности».

Также Министерство юстиции Российской Федерации направило исковое заявление в Верховный Суд РФ о ликвидации Объединения украинцев России.

25 января статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий КАРАСИН заявил, что возможная ликвидация Верховным судом России Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКА РФ) и Объединения украинцев России (ОУР) не должна истолковываться как официальная оценка двусторонних отношений.

«В любом случае, это никоим образом не должно истолковываться как официальная оценка чего-то в наших двусторонних отношениях. Это оценка конкретного человека или конкретной группы людей относительно работы в абсолютно понятный период, когда в Украине была другая власть, и цели этих организаций, по-видимому, были другими», - сказал Г.КАРАСИН.

13 января министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ сообщил, что Федеральная национально-культурная автономия украинцев России была закрыта за ведение политической деятельности.