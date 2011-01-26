60% украинцев не верят, что СБУ найдет «макеевских подрывников»

Более 60% граждан Украины считают, что правоохранительные органы не сумеют найти виновных в «макеевских взрывах». Об этом свидетельствуют результаты проведенного Институтом Горшенина опроса на тему «Взрывы в городе Макеевка».

Согласно переданным УНИАН результатам опроса, подавляющее большинство украинцев - 86,1% - слышали о взрывах в городе Макеевка. Не знают о них 13,3% опрошенных, а 0,6% – затруднились ответить на вопрос.

Почти четверть граждан Украины - 22,3% - считают взрывы в Макеевке террористическим актом. При этом среди самих жителей Макеевки придерживаются такого мнения в три раза меньше респондентов - 8,6%. Попыткой скрыть экономические преступления называют взрывы в Макеевке 17,5% украинцев, в то время как в самой Макеевке такое мнение высказал почти каждый третий опрошенный - 30,8%.

Попыткой отвлечь внимание населения от других проблем в стране считают «макеевские взрывы» 16,3% украинцев, 14,5% граждан видят в них политический заказ, а 13,3% – преступление с целью вымогательства денег. Вариант «другое» выбрали 7,8% наших сограждан, а 21,7% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

При этом более половины опрошенных - 57,3% - полагают, что в Украине существует угроза террористических актов, в то время как в Макеевке так считают 39,9% жителей. Из них ответ «точно да» на этот вопрос дали 38% украинцев (Макеевка – 21,9%), а ответ «скорее да» предпочли 19,3% опрошенных (Макеевка – 18%). Не видят угрозы терактов 40,4% украинцев, в Макеевке – 52,4%. При этом ответ «точно нет» выбрали 22,9% граждан Украины (Макеевка – 31,3%), «скорее нет» - 17,5% респондентов (Макеевка – 21,1%). Затруднились ответить на вопрос 2,3% украинцев (Макеевка – 7,7%).

Подавляющее большинство украинцев - 81,9%, выходя на улицу и бывая в общественных местах не испытывает опасений из-за угрозы теракта. При этом ответ «точно нет» предпочли 73,5% опрошенных, «скорее нет» - 8,4%. Опасаются угрозы терактов 16,8% наших сограждан, при этом ответ «точно да» дали 9%, «скорее да» - 7,8%. Затруднились ответить на этот вопрос 1,3% респондентов.

Более половины граждан Украины - 61,5% - считают, что правоохранительные органы не сумеют найти виновных в макеевских взрывах. В Макеевке такого мнения придерживаются более половины жителей - 55,3%. Из них ответ «точно нет» предпочли 39,8% (Макеевка – 34,2%), «скорее нет» - 21,7% (Макеевка – 21,1%) респондентов. Почти треть украинцев - 30,2% - считают, что правоохранительные органы смогут найти виновных во взрывах. Верит в это и каждый третий житель Макеевки - 35,5%. Из них вариант ответа «точно да» выбрали 12,7% украинцев (Макеевка – 18,4%), а «скорее да» - 17,5% респондентов (Макеевка – 17,1%). Затруднились ответить 8,3% украинцев (Макеевка – 9,2%).

Эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА, комментируя результаты опроса, назвал показательным то, что в целом по Украине респонденты считают взрывы в Макеевке терактами, в то время как жители самого города, возможно, располагая более полной информацией, расценивают случившееся как преступления на экономической почве. «Этот феномен объясняется тем, что в последнее время политики и чиновники особо активно обсуждают вероятность террористической угрозы для Украины и спекулируют на теме терроризма», считает эксперт. По его словам, в этом смысле опасения большинства людей в том, что террористическая угроза для Украины реальна, становятся закономерными. «И это ощущение опасности сформировано под давлением информационной среды. Например, более ранние исследования Института Горшенина показывают, что в 2008-2009 гг. не более 15% украинцев считало, что Украине угрожают теракты», - отметил он.

В.ЗАСТАВА обратил внимание, что, несмотря на свои опасения, большинство людей не собираются менять свой привычный образ жизни, ограничивать свое пребывание в публичных местах, бывать на улице и так далее.

«Оценивая ситуацию в целом, необходимо отметить, что в Украине отсутствует среда для появления такого явления как терроризм», - подчеркнул он. По своей сути, терроризм является крайней формой, радикальны способом достижения своих целей. Как правило, такой радикализм присущ обособленным группам людей, или представителям немногочисленного народа на определенной территории, которые таким способом пытаются решить свои проблемы или, как минимум, привлечь к ним внимание. Для появления терроризма обязательно наличие идеологического базиса. «В этом смысле, обиженные налоговым кодексом предпринимателя не станут прибегать к подобным, крайним формам отстаивания своих интересов. Поэтому можно уверенно утверждать, что в Украине отсутствует среда для появления терроризма, и все разговоры на эту тему – спекуляции», считает В.ЗАСТАВА.

*** Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «Взрывы в г. Макеевка» с 24 по 26 января 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%. Отдельно представлены данные опроса жителей города Макеевка.