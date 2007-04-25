КС перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме

Сегодня в 15.20 Конституционный Суд Украины завершил исследование материалов дела по рассмотрению представления 53 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины о роспуске парламента и перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовали 14 из 18 судей, присутствовавших в зале КС. 4 судьи проголосовали против.

Некоторые судьи КС, в частности, Вячеслав ДЖУНЬ, предлагали после заслушивания заключительного слова участников процесса возобновить рассмотрение дела для выяснения законности указа Президента.

Но после того, как это предложение было поставлено на голосование, против него высказались 13 из 18 судей.

В заключительном слове один из авторов представления, народный депутат V созыва Василий БОГАЧУК высказал мнение, что указ Президента о роспуске парламента является неконституционным, в частности, из-за того, что в нем не объяснено, на какой стадии произошло нарушение Конституции, не определен круг лиц, виновных в этом, а также большая часть содержания указа имеет характер предположений и не подкреплена аргументами.

По его словам, «сегодня можно утверждать, что никакого нарушения Конституции народными депутатами не было». Что касается узурпации власти, то, по убеждению В.БОГАЧУКА, «ее нет и не может быть», поскольку ни ВР, ни Кабинет министров не брали на себя те полномочия, которые не входят в их компетенцию.

Что касается попытки образовать большинство в составе 300 депутатов, то это, как отметил В.БОГАЧУК, является свободным волеизъявлением позиции каждого из депутатов.

Кроме того, он отметил, что ко дню издания указа (2 апреля) система взаимодействия между Президентом и парламентом не нарушалась, а потому, по его убеждению, оснований для роспуска ВР не было.

В связи с изложенным В.БОГАЧУК, обращаясь к судьям КС, попросил, чтобы указ Президента о роспуске парламента был признан не отвечающим Конституции Украины.

В свою очередь, представитель Президента в КС Владимир ШАПОВАЛ выступил в заключительном слове от имени трех представителей Президента в Суде.

В своей речи, которую он назвал «резюме», В.ШАПОВАЛ, в частности, акцентировал внимание Суда на том, что представители Президента в КС убеждены, что оспариваемый указ отвечает Конституции. Впрочем, сказал В.ШАПОВАЛ, у них существует убеждение, что отдельные должностные лица (какие именно, он не конкретизировал) не обеспечили выполнения этого указа, чем совершили неконституционные действия.

По словам В.ШАПОВАЛА, очевидно, что в мотивировочной части решения КС по этому делу, если оно будет принято (поскольку существует также норма в конституционном судопроизводстве – прекращение производства), должна быть дана трактовка 45, 83, 102, 106, 113, 116 статьям Конституции.

Вместе с тем, он от своего имени и двух своих коллег высказал мнение, что этот процесс по своей природе, по элементам, сопровождавшим его, атрибутике внешней и внутренней, позволяет считать, что он имел больше политический характер. По словам В.ШАПОВАЛА, фактически имеет место спор (кое-кто оценивает это как спор между Президентом и премьер-министром), но это спор между разными политическими силами. Для разрешения этого спора, отметил представитель Президента, предусмотрены определенные средства.

В конце своей речи он напомнил судьям КС решение «о так называемом третьем сроке (имеется в виду решение КС, по которому в то время Президент Леонид КУЧМА мог баллотироваться на президентский пост в третий раз – УНИАН), которое никогда так и не понадобилось».

Со своей стороны, представитель Верховной Рады в КС Анатолий СЕЛИВАНОВ отметил, что возникший спор имеет исключительно конституционно-правовой характер и политической составляющей в нем нет.

А.СЕЛИВАНОВ призвал суд принять в споре позицию ВР, поскольку она «не нарушала как субъект ни одного положения Конституции».

В своем заключительном слове представитель Кабмина в КС Василий НИМЧЕНКО отметил, что Президент взял на себя полномочия, издав указ о досрочном прекращении работы Верховной Рады. По его словам, Президенту никто не давал права распускать парламент без весомых на то оснований, которые определены в Конституции. Он также просил суд дать надлежащую оценку конституционности этого указа.

В свою очередь представитель Центризбиркома в КС Марина СТАВНИЙЧУК отметила, что ЦИК, в соответствии с указом Президента, действовала законно. Она также выразила надежду, что ничего не помешает Конституционному Суду принять правовое решение.

В 16.00 суд продолжит свое заседание в закрытом режиме.