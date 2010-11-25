Герман: я не заявляла о том, что Президент может заветировать кодекс

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН опровергает сообщения некоторых СМИ, которые со ссылкой на нее заявляют, что глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ может применить вето к Налоговому кодексу.

Об этом А.ГЕРМАН заявила корреспонденту УНИАН.

“С большим удивлением я прочитала сегодня на интернет-сайтах информацию под заглавием, которое является провокацией и манипулированием. Я никогда никому не заявляла о том, что Президент может заветировать Налоговый кодекс”, - отметила она.

В то же время политик сообщила, что журналисты несколько дней назад спрашивали ее об этом: “Я сказала дословно такое: нужно подождать и следить за высказываниями самого Президента. Президент сам озвучит свою позицию”.

Как подчеркнула А.ГЕРМАН, “эти слова никоим образом нельзя трактовать так, как это позволили себе некоторые интернет-сайты”.

“Я категорически опровергаю такое заявление, и прошу журналистов ответственно относиться к делу. Свобода прессы – это, в первую очередь, ответственность”, - отметила А.ГЕРМАН.

Как сообщалось, сегодня, в частности радио “Свобода”, проинформировало, что заместитель главы Администрации Президента А.ГЕРМАН в беседе с Радио не исключила возможности президентского вето к Налоговому кодексу.

Справка УНИАН. 18 ноября с.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Он вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели требуют от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать кодекс.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса.

В тот же день В.ЯНУКОВИЧ в Брюсселе пообещал встретиться с участниками акции протеста против нового Налогового кодекса и учесть их мнения при принятии своего решения относительно этого закона.