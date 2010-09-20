У Кучмы были основания считать, что к делу Гонгадзе причастны спецслужбы?

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА мог иметь основания для того, чтобы считать, что “дело Гонгадзе” и “пленки Мельниченко” были провокацией иностранных спецслужб. Такое мнение выразил глава Администрации Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Сергей ЛЕВОЧКИН на встрече с журналистами в АП, комментируя недавние соответствующие заявления Л.КУЧМЫ. (На протяжении 2002-2004 годов С.ЛЕВОЧКИН работал первым помощником Президента Л.КУЧМЫ – УНИАН)

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, “Леонид КУЧМА – политик с огромным опытом, и без аргументов он никогда бы не давал серьезных комментариев на эту тему”. “Наверное, он имел для этого основания”, - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

Высказывать собственную позицию на этот счет С.ЛЕВОЧКИН отказался, объяснив, что это не входит в его компетенцию. В то же время глава АП выразил убеждение, что активными будут “компетентные органы, журналисты и представители гражданского общества”, поэтому удастся выяснить истину в этом деле.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября с.г. бывший Президент Украины Л.КУЧМА назвал дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе международной провокацией. "Это международная провокация, чтобы Украину скомпрометировать. Пять лет ни мне жизни не давали, ни Украине", - сказал бывший Президент страны.

По словам Л.КУЧМЫ, за организацией дела исчезновения журналиста стояли иностранные спецслужбы, и это известно. Он также отметил, что владеет информацией об участии в акциях протеста тех времен сотрудников ЦРУ.

"Это оплачивалось, а за деньги все возможно", - подчеркнул Л.КУЧМА.

Он также выразил удовлетворение тем, что в США изменился взгляд на мир, и нынешний Президент Барак ОБАМА заявил об отсутствии намерений транспортировать демократию в мир.